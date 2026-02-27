الرياض زرقاء.. الهلال يفوز على الشباب في مباراة الـ 8 أهداف

فاز الهلال على الشباب في دربي الرياض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل محمد كنو وعبد الله البليهي بالخطأ في مرماه وكاليدو كوليبالي وسلطان مندش وماركوس ليوناردو أهداف الهلال.

بنيما أحرز جوش براونهيل وعبد الرزاق حمد الله وياسين عدلي أهداف الشباب.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن الهلال من الفوز على الشباب في بطولة الدوري.

ولم يعرف الهلال الخسارة من الشباب منذ موسم 2022-2023 عندما فاز الشباب بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 22 من الدوري.

وتعد هذه المباراة هي السابعة على التوالي التي لم يخسر فيها الهلال من الشباب.

وعاد الهلال للانتصارات مجددا بعد تعادلين متتاليين أمام التعاون واتحاد جدة.

وافتتح براونهيل النتيجة في الدقيقة 13 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل كنو للهلال في الدقيقة 19 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم تقدم البليهي للهلال بالخطأ في مرماه بعدما أخطأ في تشتيت الكرة في الدقيقة 31.

وأعاد حمد الله النتيجة لنقطة الصفر مرة أخرى بعد مراوغة رائعة لكوليبالي ثم سدد كرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 44.

وأصلح كوليبالي الخطأ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث بعد استغلال خطأ البليهي في تشتيت الكرة ليسدد بقوة في المرمى.

وزاد منديش الفارق لصالح الهلال بتسجيله رابع الأهداف في الدقيقة 48 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم ليوناردو أهداف الهلال في الدقيقة 52 بعدما سدد من اللمسة الأولى عقب عرضية أرضية من منديش.

وجاء الهدف الأخير في المباراة عن طريق عدلي في الدقيقة 75 بعد عرضية لم يلمسها أحد وسكنت الشباك مباشرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 58 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ويتساوى مع النصر الوصيف الذي لم يلعب مباراة الجولة.

بينما توقف رصيد الشباب عند النقطة 25 في المركز الـ 13.

video:1