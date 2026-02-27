الكونفدرالية - تحديد موعد مواجهتي الزمالك ضد أوتوهو

تحددت مواعيد مباراتي الزمالك ضد أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي، بينما يلعب المصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وستقام مباراة الذهاب في الكونغو برازفيل يوم السبت 14 مارس في الثالثة عصرا على ملعب ألفونس ماسامبا.

فيما سيقام الإياب على استاد القاهرة يوم الأحد 22 مارس في السادسة مساءً.

وجاءت نتيجة قرعة ربع نهائي الكونفدرالية على النحو التالي:

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

ويحمل الزمالك لقب البطولة مرتين آخرها في 2024 عندما حقق اللقب على حساب نهضة بركان المغربي.