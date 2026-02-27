مؤتمر روسينيور: سأقيم اللاعبين لتحديد المستمرين معنا

كشف ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي عن تقييم لاعبيه خلال الفترة المقبلة لتحديد المستمرين خلال الموسم الجديد.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "مارك كوكوريا لن يكون متاحا لمباراة أرسنال، وسيغيب إستيفاو لفترة أطول قليلا، لكن ريس جيمس سيتواجد بشكل طبيعي".

وأكمل "كل مدرب يجري تقييمات متواصلة للاعبيه بمرور الوقت، أنا أتعرف أكثر على المجموعة وعلى نقاط قوتهم وما يحتاجون لتحسينه، سنكون في لحظات تحت الضغط، أحتاج إلى معرفة اللاعبين القادرين على البقاء هادئين في اللحظات الصعبة".

وأتم "أرتيتا مدرب رائع في كل الجوانب سواء في الضغط العالي أو في الدفاع المنخفض وبالتأكيد في الكرات الثابتة، لهذه الأسباب أرسنال متصدر الدوري، مهمتنا إيجاد نقطة ضعفهم والاستمتاع بالمباراة".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.