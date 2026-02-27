الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من جماهيره

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

محمود الخطيب

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من جماهير الأهلي المحبوسين منذ فترة.

وأكد مجلس إدارة الأهلي عبر موقعه الرسمي على تقديره الكامل لما قام به معالي النائب العام للتخفيف عن أسر هؤلاء الشباب، والحرص على مستقبلهم، في إطار احترام سيادة القانون.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن النادي الأهلي يقدر كل هذه الخطوات الإيجابية التي تسهم في الترابط ووحدة الصف بين أبناء الوطن.

أخبار متعلقة:
طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ضد زد الأهلي يشكر الداخلية بعد الإفراج عن مجموعة من جماهيره.. ويجدد دعمه لبقية المحبوسين مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حمادة القلاوي الأقرب لإدارة مباراة الأهلي وزد مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر

لا يتوفر وصف.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا قدم من خلاله الشكر لوزارة الداخلية بشأن الأمر ذاته.

كما جدد مجلس إدارة الأهلي تكليفه للمستشارين القانونيين للنادي بالاستمرار في توفير الدعم القانوني الكامل لبقية المحبوسين، وفق الأطر الشرعية والدستورية، واحترام مؤسسات الدولة، والتنسيق الدائم مع محاميهم.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، قد عقد عدة اجتماعات مع اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة محمد عثمان وشادي البرقوقي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمحبوسين من جماهير الأهلي.

وناقش الخطيب مع الفريق القانوني، المساعي التي جرت من جانب النادي على كافة المستويات، ولدى العديد من الجهات، كذلك ما قام به الفريق القانوني الخاص بهم طوال الفترة الماضية للإفراج عنهم في ضوء سيادة القانون.

وتطرقت المناقشات إلى حيثيات الأزمة منذ البداية، والإفراج عن البعض منهم عقب المحاولات المكثفة للنادي لتوضيح الصورة وكشف الملابسات ورفض الخروج عن النص.

الأهلي الخطيب
نرشح لكم
الثالثة للأحمر.. خبر في الجول – السنغالي عيسى سي يقود مباراة الأهلي أمام الترجي أبطال إفريقيا - تحديد موعد مواجهتي الأهلي أمام الترجي طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ضد زد الأهلي يشكر الداخلية بعد الإفراج عن مجموعة من جماهيره.. ويجدد دعمه لبقية المحبوسين عقوبات الجولة 19 - لفت نظر وتغريم سيراميكا للتلويح بالانسحاب.. ومنع السقا من 3 مباريات مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حمادة القلاوي الأقرب لإدارة مباراة الأهلي وزد خبر في الجول - زيزو وتريزيجيه جاهزان لمواجهة زد دياب لـ في الجول: زيادة الحضور الجماهيري في القاهرة وبرج العرب لـ 40 ألف
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - أرتان يدير لقاء بيراميدز ضد الجيش الملكي تحكيميا 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد سيدفع 15.9 مليون جنيه إسترليني لـ أموريم 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثالثة للأحمر.. خبر في الجول – السنغالي عيسى سي يقود مباراة الأهلي أمام الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
أبطال إفريقيا - تحديد موعد مواجهتي الأهلي أمام الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - تحديد موعد مواجهتي الزمالك ضد أوتوهو ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر روسينيور: سأقيم اللاعبين لتحديد المستمرين معنا ساعة | الكرة الأوروبية
منافس منتخب مصر - نوتنجهام فورست يأمل في استعاد كريس وود خلال شهرين ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل أمم إفريقيا للسيدات لآجل غير مسمى 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه 4 الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة
/articles/524226/الأهلي-يشكر-النائب-العام-بعد-الإفراج-عن-مجموعة-من-جماهيره