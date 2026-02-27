الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من جماهيره

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من جماهير الأهلي المحبوسين منذ فترة.

وأكد مجلس إدارة الأهلي عبر موقعه الرسمي على تقديره الكامل لما قام به معالي النائب العام للتخفيف عن أسر هؤلاء الشباب، والحرص على مستقبلهم، في إطار احترام سيادة القانون.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن النادي الأهلي يقدر كل هذه الخطوات الإيجابية التي تسهم في الترابط ووحدة الصف بين أبناء الوطن.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا قدم من خلاله الشكر لوزارة الداخلية بشأن الأمر ذاته.

كما جدد مجلس إدارة الأهلي تكليفه للمستشارين القانونيين للنادي بالاستمرار في توفير الدعم القانوني الكامل لبقية المحبوسين، وفق الأطر الشرعية والدستورية، واحترام مؤسسات الدولة، والتنسيق الدائم مع محاميهم.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، قد عقد عدة اجتماعات مع اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة محمد عثمان وشادي البرقوقي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمحبوسين من جماهير الأهلي.

وناقش الخطيب مع الفريق القانوني، المساعي التي جرت من جانب النادي على كافة المستويات، ولدى العديد من الجهات، كذلك ما قام به الفريق القانوني الخاص بهم طوال الفترة الماضية للإفراج عنهم في ضوء سيادة القانون.

وتطرقت المناقشات إلى حيثيات الأزمة منذ البداية، والإفراج عن البعض منهم عقب المحاولات المكثفة للنادي لتوضيح الصورة وكشف الملابسات ورفض الخروج عن النص.