مؤتمر أرتيتا: التوتر من سباق الدوري؟ اللاعبون يشعرون بالثقة

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن فريقه لا يشعر بالتوتر من سباق الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "كاي هافيرتز سيتدرب ثم سنقيم حالته قبل المباراة".

وأضاف "نحاول أن نتسم بالاستقرار بعد الفوز على توتنام بحيث ألا تكون الاحتفالات زائدة عن اللازم، لكن نحرص على أن نكون إيجابيين دائما".

وتابع "فيكتور جيوكيريس مهاجم رائع بلا شك، لكن نحتاج إلى فهمه بشكل أفضل، هذا سيحدث مع الوقت ونسير في الاتجاه الصحيح بشأن الاستفادة من إمكانياته واستعادة مستواه".

وأكمل "شعور اللاعبين بالتوتر من سياق اللقب؟ أريد أن أرى علامات الثقة والحماس والرغبة في الفوز، وهذا ما أراه من الفريق كل يوم".

وتابع "توظيف إيزي تغير كثيرا خلال الموسم وكان مردوده جيدا دائما".

وأتم "تشيلسي يعمل بشكل جيد، ولديه الأدوات لتغيير الكثير من الأشياء خلال المباراة، لكننا مستعدون".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

