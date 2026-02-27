تشكيل ديربي الرياض - ليوناردو يقود هجوم الهلال في غياب بنزيمة.. والبليهي أساسي مع الشباب

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 20:31

كتب : FilGoal

سافيتش - الهلال السعودي

يقود البرازيلي ماركوس ليوناردو هجوم نادي الهلال في المواجهة المرتقبة ضد الشباب بالدوري السعودي.

ويلعب الهلال أمام الشباب بعد قليل ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويغيب كريم بنزيمة عن هجوم الهلال في مباراة الشباب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال أمام الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - علي لاجامي - كاليدو كوليبالي - متعب الحربي

الوسط: سيرجي سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز

الهجوم: سايمون بوابري - ماركوس ليوناردو - سلطان مندش.

في المقابل يتواجد الثنائي يانيك كاراسكو وعبد الرزاق حمد الله في التشكيل الأساسي لنادي الشباب أمام الهلال.

وجاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: ويسلي هوديت - علي البليهي - سعد بالعبيد - فواز الصقور

الوسط: فنسنت سيرو - ياسين عدلي - جوش براونهيل - محمد الثاني

الهجوم: كاراسكو - عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة.

فيما يتواجد نادي الشباب في المركز 15 برصيد 25 نقطة.

الدوري السعودي الشباب السعودي الهلال السعودي
