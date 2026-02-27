الدوري العراقي - قرار انضباطي بعد شكوى الشرطة ضد ديالى لمخالفة اللوائح

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 20:09

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم قرارا انضباطيا بشأن مباراة الشرطة ضد نادي ديالي.

وفاز الشرطة على ديالي 2-1، لكن نادي الشرطة تقدم بشكوى ضد ديالي لإشراك سبعة لاعبين محترفين في نفس الوقت، وهو ما يعد مخالفة للوائح المسابقات المعتمدة من الاتحاد العراقي.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم اعتبار نادي ديالي خاسرا أمام الشرطة 3-0 بقرار انضباطي.

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة مؤمن سليمان.. الزوراء العراقي يعلن بديل عماد النحاس بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة يقلب تأخره لفوز على الدحيل في نهاية مشاركته بدوري أبطال آسيا للنخبة مؤمن سليمان: أعتبر العراق بلدي.. وطالبت مدرب نفط ميسان بالصمت عندما تطاول "يا غريب كن أديب".. مدرب نفط ميسان العراقي يهاجم مؤمن سليمان ويطالب بمعاقبته

وجاء بيان لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي كالتالي:

"اجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم للنظر في شكوى نادي الشرطة ضد نادي ديالى ضمن دوري نجوم العراق، بعد المباراة التي أقيمت بينهما وانتهت بفوز الشرطة 2-1"

"وتضمنت الشكوى إشراك ديالى لسبعة لاعبين محترفين في نفس الوقت، وهو ما يعد مخالفة للوائح المسابقات المعتمدة، الأمر الذي أكده تقرير مراقب المباراة"

"وبناءً على ذلك، ثبت للجنة أن نادي ديالى خالف القواعد المتعلقة بعدد اللاعبين المحترفين المشاركين في المباراة، ما يترتب عليه اعتبار الفريق خاسرًا رسميًا بنتيجة 3-0"

"وقررت اللجنة اعتماد فوز نادي الشرطة 3-0 على ديالى، مع التأكيد أن القرار صدر باتفاق الآراء وقابل للاستئناف".

لا يتوفر وصف.

ويتولى مؤمن سليمان تدريب نادي الشرطة الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي.

ويتصدر نادي القوية الجوية ترتيب الدوري العراقي برصيد 43 نقطة لكن نادي الرشطة صاحب الـ41 نقطة لعب مباراة أقل.

الدوري العراقي مؤمن سليمان
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الدوري الإنجليزي.. ومواجهتان للهلال والاتحاد في الدوري السعودي النني يشارك في خماسية الجزيرة أمام الشارقة بالدوري الإماراتي تقرير: عاد من الموت.. أنطونيو إلى السيلية القطري الاتحاد الليبي يعلن رحيل التونسي خالد بن يحيى قبل مواجهة مؤمن سليمان.. الزوراء العراقي يعلن بديل عماد النحاس مواعيد مباريات الخميس 26 فبراير 2026.. منتخب السلة بالتصفيات وأهلي جدة لقمة الدوري تقرير: الاتحاد الليبي يخطط للتعاقد مع موكوينا ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب
أخر الأخبار
تشكيل ديربي الرياض - ليوناردو يقود هجوم الهلال في غياب بنزيمة.. والبليهي أساسي مع الشباب 15 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري العراقي - قرار انضباطي بعد شكوى الشرطة ضد ديالى لمخالفة اللوائح 37 دقيقة | الوطن العربي
طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ضد زد ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - الترسانة ينفي إقالة مؤمن عبد الغفار.. ويجمد مستحقات اللاعبين ساعة | القسم الثاني
الأهلي يشكر الداخلية بعد الإفراج عن مجموعة من جماهيره.. ويجدد دعمه لبقية المحبوسين 3 ساعة | الكرة المصرية
حكايات في الجول - كريم عبد الرحمن لاعب بالقسم الثالث وممرض 3 ساعة | حكايات في الجول
عقوبات الجولة 19 - لفت نظر وتغريم سيراميكا للتلويح بالانسحاب.. ومنع السقا من 3 مباريات 4 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه 4 الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة
/articles/524223/الدوري-العراقي-قرار-انضباطي-بعد-شكوى-الشرطة-ضد-ديالى-لمخالفة-اللوائح