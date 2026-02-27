الدوري العراقي - قرار انضباطي بعد شكوى الشرطة ضد ديالى لمخالفة اللوائح

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم قرارا انضباطيا بشأن مباراة الشرطة ضد نادي ديالي.

وفاز الشرطة على ديالي 2-1، لكن نادي الشرطة تقدم بشكوى ضد ديالي لإشراك سبعة لاعبين محترفين في نفس الوقت، وهو ما يعد مخالفة للوائح المسابقات المعتمدة من الاتحاد العراقي.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم اعتبار نادي ديالي خاسرا أمام الشرطة 3-0 بقرار انضباطي.

وجاء بيان لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي كالتالي:

"اجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم للنظر في شكوى نادي الشرطة ضد نادي ديالى ضمن دوري نجوم العراق، بعد المباراة التي أقيمت بينهما وانتهت بفوز الشرطة 2-1"

"وتضمنت الشكوى إشراك ديالى لسبعة لاعبين محترفين في نفس الوقت، وهو ما يعد مخالفة للوائح المسابقات المعتمدة، الأمر الذي أكده تقرير مراقب المباراة"

"وبناءً على ذلك، ثبت للجنة أن نادي ديالى خالف القواعد المتعلقة بعدد اللاعبين المحترفين المشاركين في المباراة، ما يترتب عليه اعتبار الفريق خاسرًا رسميًا بنتيجة 3-0"

"وقررت اللجنة اعتماد فوز نادي الشرطة 3-0 على ديالى، مع التأكيد أن القرار صدر باتفاق الآراء وقابل للاستئناف".

ويتولى مؤمن سليمان تدريب نادي الشرطة الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي.

ويتصدر نادي القوية الجوية ترتيب الدوري العراقي برصيد 43 نقطة لكن نادي الرشطة صاحب الـ41 نقطة لعب مباراة أقل.