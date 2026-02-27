طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ضد زد

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 19:39

كتب : FilGoal

طارق مجدي - حكم مواجهة الأهلي ضد إنبي

أعلن الاتحاد المصر لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي ضد زد ضمن الجولة 20 من الدوري.

ويلتقي الأهلي أمام زد مساء السبت في بطولة الدوري.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف، ضمن مواجهات الأسبوع الـ20 لمسابقة الدوري، والمقررة على استاد القاهرة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي ضد زد للحكم طارق مجدي.

ويعاونه أحمد حسام طه، وهاني خيري، وهيثم الشريف حكم رابع.

ويتواجد محمد الشناوي على تقنية الفيديو، وخالد حسين مساعدا له.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏የማኃጠብኤ دوري القسم الأول دوري (نايل الجولة 20 20 القاهرة الدولي سد السبت 28 فبراير 2026 ZEDFC زد 9:30 الأهلي حكم مساعد 1 أحمد حسام طه حکم ساحة طارق مجدي حكم مساعد 2 هاني خيري حكم رابع هیثم الشريف حكم VAR مساعد خالد حسين حكم حکمRAV VAR محمد الشناوي‏'‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة ويطارد الصدارة خلف الزمالك وبيراميدز ولكل منهما 37 نقطة.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز الوقت ذاته لحساب نفس الجولة.

بينما زد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

الأهلي الدوري المصري زد زد إف سي
