دوري المحترفين - الترسانة ينفي إقالة مؤمن عبد الغفار.. ويجمد مستحقات اللاعبين

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 18:51

كتب : رضا السنباطي

الترسانة - منتخب السويس - أوجستين أوتو

أصدر نادي الترسانة بيانا رسميا نفى من خلاله رحيل مؤمن عبد الغفار المدير الفني للفريق.

كما قرر نادي الترسانة تجمد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى بعد تراجع نتائج الفريق بدوري المحترفين.

وقال نادي الترسانة في بيانه: "في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية بشأن وجود اتجاه داخل النادي لإقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم عقب مباراة الأمس أمام نادي بروكسي، يؤكد مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد حسانين أن ما أُثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمتّ للواقع بصلة".

"ويشدد مجلس الإدارة على دعمه الكامل وتجديد ثقته في الكابتن مؤمن عبدالغفار مديرًا فنيًا للفريق، إيمانًا بأهمية الاستقرار الفني في هذه المرحلة، وحرصًا على توفير الأجواء الملائمة لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بنتائج الفريق الأخيرة، والتي لا تعكس تاريخ واسم نادي الترسانة ولا تتوافق مع طموحات جماهيره ومجلس إدارته، فقد تقرر:-

توقيع غرامة مالية قدرها 10,000 (عشرة آلاف جنيه) على كل لاعب، وتجميد صرف المستحقات المالية لأجل غير مسمى لحين تحسن النتائج وعودة الفريق إلى مستواه المعهود".

"ويؤكد مجلس الإدارة أنه كما لم يتأخر يومًا عن تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للفريق، فإنه في الوقت ذاته لن يتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تصحيح المسار وترسيخ الانضباط وتحقيق الأهداف المنشودة".

واختتم نادي الترسانة بيانه "وفي الختام، يهيب مجلس الإدارة بجماهير النادي العظيمة الوقوف صفًا واحدًا خلف فريقها خلال هذه المرحلة، فدعمكم يمثل الركيزة الأساسية لعبور التحديات، وبوحدتنا وتكاتفنا نستعيد المكانة التي تليق باسم الترسانة وتاريخه العريق".

وتعادل الترسانة أمام بروكسي بنتيجة 3-3 ضمن الجولة 24 من دوري المحترفين.

ليرتفع رصيد الترسانة إلى 29 نقطة في المركز الـ 11 ورصيد بروكسي إلى 33 نقطة في المركز السابع.

