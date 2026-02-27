الأهلي يشكر الداخلية بعد الإفراج عن مجموعة من جماهيره.. ويجدد دعمه لبقية المحبوسين

وجه مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب الشكر لوزارة الداخلية والجهات المعنية، بعد الإفراج عن مجموعة من جماهير الأهلي المحبوسين، حرصًا على مستقبلهم.

وعبر مجلس الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي عن تقديره لهذه الخطوة الإيجابية من جانب القيادات الأمنية، وأنه على ثقة بأن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد النظر مجددًا في موقف زملائهم الآخرين في إطار سيادة القانون.

وجدد المجلس تكليفه للمستشارين القانونيين للنادي بالاستمرار في توفير الدعم القانوني الكامل لبقية المحبوسين، وفق الأطر الشرعية والدستورية، واحترام مؤسسات الدولة، والتنسيق الدائم مع محاميهم.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، قد عقد عدة اجتماعات مع اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة محمد عثمان وشادي البرقوقي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمحبوسين من جماهير الأهلي.

وناقش الخطيب مع الفريق القانوني، المساعي التي جرت من جانب النادي على كافة المستويات، ولدى العديد من الجهات، كذلك ما قام به الفريق القانوني الخاص بهم طوال الفترة الماضية للإفراج عنهم في ضوء سيادة القانون.

وتطرقت المناقشات إلى حيثيات الأزمة منذ البداية، والإفراج عن البعض منهم عقب المحاولات المكثفة للنادي لتوضيح الصورة وكشف الملابسات ورفض الخروج عن النص.

يذكر أن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أعلن زيادة أعداد الحضور الجماهيري في الدوري المصري على ملعب القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية.

وكشف دياب لـ FilGoal.com: "تلقينا موافقة من الجهات الأمنية على زيادة أعداد الجماهير في ملعبي القاهرة وبرج العرب لتصبح 40 ألف متفرج بدلا من 30".

وأضاف "بالتالي سيتم فتح بيع التذاكر للجماهير في مدرجات الدرجة الثانية بواقع 2000 مقعد يمينا و2000 مقعد يسارا".

وأتم "سيتم زيادة أعداد التذاكر في الدرجة الثالثة 3000 مقعد يمينا ومثلها يسارا".

وبالفعل أصبح متاحا شراء تذاكر المباريات في استاد القاهرة على موقع "تذكرتي" في الدرجة الثانية وتبلغ قيمتها 150 جنيه.

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة في 2024 الموافقة على حضور 30 ألف من الجمهور في استادات القاهرة وبرج العرب في المباريات المحلية، مع حضور الجمهور بالسعة الكاملة لباقي الملاعب المصرية.