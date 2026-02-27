حكايات في الجول - كريم عبد الرحمن لاعب بالقسم الثالث وممرض

البحث عن وظيفة إلى جانب كرة القدم أصبح الملاذ الآمن لمجموعة من اللاعبين، فإذا لم تشارك في الدوري الممتاز تصبح مضطرًا للبحث عن عمل آخر.

اهتمام كريم عبد الرحمن لاعب شباب بسيون بخوض اختبارات الأندية إلى جانب التعليم كان سببًا في التحاقه بكلية التمريض، ليحصل على وظيفة ممرض بالتوازي مع استمراره في كرة القدم.

ويظل الكفاح مستمرا والرغبة واحدة في النجاح، وهذا ما نسلط عليه الضوء في سلسلة حكايات FilGoal.com.

كريم محمد عبد الرحمن، لاعب شباب بسيون أحد أندية القسم الثالث قال لـ FilGoal.com: "بدأت ممارسة كرة القدم كهواية، ونظرًا لأن والدي كان لاعبا هاويا، كان يرغب في خوضي اختبارات الأندية".

وتابع "التحقت بفريق طنطا في عمر 14 عامًا، واستمرت رحلتي هناك 7 سنوات. شاركت في البداية كصانع لعب، ثم لعبت كظهير أيسر".

وأضاف "انتقلت على سبيل الإعارة إلى مقاولون طنطا مع محمد علوش، ثم التحقت بالتجنيد لمدة 6 شهور، وعقب وفاة شقيقي حصلت على إعفاء".

وأكمل "انتقلت بعد ذلك إلى سبورتنج كاسل لمدة موسمين، ثم سخا لمدة موسم ونصف، وحاليًا ألعب في صفوف شباب بسيون بالقسم الثالث، وننافس على الصعود إلى القسم الثاني".

الحياة العملية

وعن حياته الدراسية أوضح " الاسرة كانت مهتمة بالتعليم، لذلك التحقت بكلية التمريض، ثم حصلت على وظيفة ممرض بمستشفى جامعة المنوفية".

وأضاف "نظام العمل يكون 12 ساعة يوميًا لثلاثة أيام في الأسبوع، وأسعى إلى التوازن بين التدريب والعمل، لأنني أرغب في الحفاظ على الوظيفة بعد اعتزال كرة القدم.".

وأتم "مهنتي تساعدني أيضا في مساعدة طبيب الفريق، واللاعبون يستشيرونني أحيانا. كرة القدم في الأقسام المختلفة تحتاج إلى وظيفة أخرى بجانبها لضمان الاستقرار المادي".