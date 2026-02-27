عقوبات الجولة 19 - لفت نظر وتغريم سيراميكا للتلويح بالانسحاب.. ومنع السقا من 3 مباريات

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 16:28

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة عشر من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.

وقررت الرابطة لفت نظر نادي سيراميكا كليوباترا وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الانسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى خلال مباراة الإسماعيلي.

كما قررت منع عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق الاتحاد السكندري من مرافقة الفريق 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه أمام بتروجت.

وجاءت عقوبات الجولة 19 كاملة كالتالي:

مباراة كهرباء الإسماعيلية وطلائع الجيش:

إيقاف محمد السيد خليل أبو العنين، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق كهرباء الإسماعيلية قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات صفراء في نفس المباراة.

مباراة الجونة والمقاولون:

إيقاف مروان محسن فهمي ثروت جمال الدين، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة سموحة والأهلي :

إيقاف صامويل أمادي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة حرس الحدود وإنبي :

إيقاف محمود أحمد محمد أحمد الزنفلي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف إبراهيم عبد الحكيم محمد سيد عامر، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود علي سيد العربي عبد السميع، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي :

إيقاف محمود محمد حسان، عامل مهمات فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد كما تم توجيه اليه لفت نظر وتوقيع عقوبه مالية 5000 جنيه وذلك بسبب دخول أرض الملعب للاعتراض.

توجيه لفت نظر لفريق سيراميكا كليوباترا وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الأنسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

مباراة غزل المحلة وبيراميدز:

إيقاف عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم، لاعب فريق غزل الملحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل الملحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي وفاركو :

توقيع غرامة مالية على فريق فاركو قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدأ الشوط الثاني.

مباراة بتروجت والاتحاد :

إيقاف سيكو سونكو لاعب فريق بتروجت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحمن مجدي صبحي محمد لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سيفيور إيزاك لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق الاتحاد السكندري من مرافقة الفريق 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه أمام بتروجت.

إيقاف إسلام عادل إبراهيم مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد في مباراة بتروجت للاعتراض.

توقيع غرامة مالية على فريق فاركو قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدأ الشوط الثاني في مباراة البنك الأهلي.

