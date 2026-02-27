قرعة دوري المؤتمر - محمد ياسر في مواجهة ماينز.. وصدام مكرر لفيورنتينا

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 15:30

كتب : FilGoal

محمد ياسر - سيجما أولوموك التشيكي

أسفرت قرعة دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهة سيجما أولوموك التشيكي أمام ماينز الألماني.

ويضم سيجما أولوموك التشيكي بين صفوفه المصري محمد ياسر مهاجم الأهلي السابق.

وشارك ياسر لأول مرة في دوري المؤتمر كبديل في الدقيقة 63، في فوز سيجما الفوز على حساب لوزان السويسري في الملحق المؤهل لثمن النهائي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

كما أوقعت القرعة فريق كريستال بالاس الإنجليزي في مواجهة أيك لارنكا القبرصي.

ويلتقي فيورنتينا الإيطالي أمام فريق بولندي للمرة الثانية على التوالي، ليواجه راكوف تشيستوخوفا البولندي.

وعبر فيورنتينا من ملحق دور الـ16 بعدما حقق الفوز على حساب ياجيلونيا البولندي بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

وجاءت نتيجة القرعة والطريق للنهائي، كالتالي:

ليج بوزنان البولندي × شاختار دونتسيك الأوكراني

ألكمار الهولندي × سبارتا براج التشيكي

------------------

كريستال بالاس الإنجليزي × أيك لارنكا القبرصي

فيورنتينا الإيطالي × راكوف تشيستوخوفا البولندي

=============

سامسون سبور التركي × رايو فايكانو الإسباني

سيلجي السلوفيني× أيك أثينا اليوناني

-----------

سيجما أولوموك التشيكي× ماينز الألماني

رييكا الكرواتي× ستراسبورج الفرنسي

وتخوض الفرق المذكورة ثانيا مباراة الإياب على ملعبها.

وتقام مباريات دور الـ16 يوم 12 مارس مواجهات الذهاب، والإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

فيما يقام ربع النهائي يوم 9 إبريل ذهابا، و16 إبريل إيابا.

ونصف النهائي يومي 30 إبريل، و7 مايو.

ويقام نهائي دوري المؤتمر يوم 27 مايو على ريد بول أرينا، ملعب نادي لايبزيج.

