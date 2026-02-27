ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب

رفض إيان راش نجم ليفربول التاريخي وممثل الفريق في قرعة دوري أبطال أوروبا، التقليل من منافسه جالاتا سراي.

وقال إيان راش في تصريحات عبر قناة بي ان سبورتس "ليس هناك أي مباراة سهلة في القرعة.

وأكمل "جالاتا سراي سجل 7 أهداف في مباراتين أمام يوفنتوس."

وتخطى جالاتا سراي منافسه يوفنتوس بعد الفوز ذهابا بخماسية مقابل هدفين، قبل أن يعبر إلى ثمن النهائي بعد الخسارة أمام يوفنتوس في مباراة الإياب بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

وأضاف ممثل ليفربول "الأفضلية لنا أن المباراة الثانية سنخوضها على ملعبنا."

وتابع "نحن هنا للفوز بدوري الأبطال، هذا ما نريده، جئنا في المسار الأصعب في الطريق للنهائي أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، سنخوض كل مباراة على حدة."

وواجه ليفربول منافسه جالاتا سراي في مرحلة الدوري.

وانتهت المباراة بفوز جالاتا سراي بنتيجة 1-0 بهدف سجله فيكتور أوسيمين.

وشارك محمد صلاح كبديل خلال المباراة لمدة 28 دقيقة.