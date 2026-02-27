ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 14:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيان راش - ليفربول

رفض إيان راش نجم ليفربول التاريخي وممثل الفريق في قرعة دوري أبطال أوروبا، التقليل من منافسه جالاتا سراي.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 عن مواجهة ليفربول أمام جالاتا سراي التركي.. طالع القرعة بالكامل بالضغط هنا

وقال إيان راش في تصريحات عبر قناة بي ان سبورتس "ليس هناك أي مباراة سهلة في القرعة.

أخبار متعلقة:
الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة قرعة الدوري الأوروبي - ديربي إيطالي ومواجهة صعبة لأستون فيلا.. وبورتو في نفس الطريق ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا

وأكمل "جالاتا سراي سجل 7 أهداف في مباراتين أمام يوفنتوس."

وتخطى جالاتا سراي منافسه يوفنتوس بعد الفوز ذهابا بخماسية مقابل هدفين، قبل أن يعبر إلى ثمن النهائي بعد الخسارة أمام يوفنتوس في مباراة الإياب بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

وأضاف ممثل ليفربول "الأفضلية لنا أن المباراة الثانية سنخوضها على ملعبنا."

وتابع "نحن هنا للفوز بدوري الأبطال، هذا ما نريده، جئنا في المسار الأصعب في الطريق للنهائي أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، سنخوض كل مباراة على حدة."

وأوقعت القرعة فريق ليفربول في طريق صعب نحو المباراة النهائية.. طالع تفاصيل الطريق للنهائي بالضغط هنا

وواجه ليفربول منافسه جالاتا سراي في مرحلة الدوري.

وانتهت المباراة بفوز جالاتا سراي بنتيجة 1-0 بهدف سجله فيكتور أوسيمين.

وشارك محمد صلاح كبديل خلال المباراة لمدة 28 دقيقة.

ليفربول دوري أبطال أوروبا إيان راش
نرشح لكم
جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم انتهت - قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة لا ريبوبليكا: توديع إنتر المبكر أوروبيا يقوده للتخلي عن 7 لاعبين "هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال
أخر الأخبار
جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة دوري المؤتمر - محمد ياسر في مواجهة ماينز.. وصدام مكرر لفيورنتينا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرعة الدوري الأوروبي - ديربي إيطالي ومواجهة صعبة لأستون فيلا.. وبورتو في نفس الطريق ساعة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت - قرعة دور الـ16 لـ دوري المؤتمر.. محمد ياسر في مواجهة ماينز 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط
/articles/524215/ممثل-ليفربول-نحن-هنا-للفوز-بدوري-الأبطال-ولكن-القرعة-وضعتنا-في-الطريق-الصعب