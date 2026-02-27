الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 14:30

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية.

ورسمت القرعة الطريق للمباراة النهائية، المقررة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر يوم 30 مايو.

في الطريق الأول للنهائي شهد مطلبات صعبة بتواجد باريس سان جيرمان حامل اللقب، وتشيلسي بطل كأس العالم للأندية، وليفربول، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ في الطريق نفسه نحو المباراة النهائية.

أخبار متعلقة:
قرعة الدوري الأوروبي - ديربي إيطالي ومواجهة صعبة لأستون فيلا.. وبورتو في نفس الطريق ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم

وجاءت القرعة كالتالي:

(باريس سان جيرمان الفرنسي أمام تشيلسي الإنجليزي)

ويلتقي الفائز أمام الفائز من مواجهة (جالاتا سراي التركي × ليفربول الإنجليزي)

----

وفي ثمن النهائي الآخر يلتقي (ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي)

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من (أتالانتا الإيطالي أمام بايرن ميونيخ الألماني)

وفي نصف النهائي يلتقي المتأهل من المسار الأول أمام المتأهل من المسار الثاني، في طريق صعب جدا نحو النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يبدو الأمر أسهل لـ (أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، الذي يواجه باير ليفركوزن.)

وفي حالة عبور الجانرز من فريق الألماني، سيلتقي أمام الفائز من (بودو جلميت النرويجي مفاجأة البطولة، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي.)

وفي نفس الطريق للنهائي يصطدم (برشلونة بمنافسه نيوكاسل.)

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من (أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير)

وفي حالة تجاوز برشلونة مباراة ثمن النهائي، قد يلتقي أتلتيكو مدريد في مواجهة ربما تكون ثأرية بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، مما يقرب الفريق الكالتالوني خسارة أول ألقابه هذا الموسم.

وبالتالي يقع أرسنال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وتوتنام على الجانب الآخر في الطريق للمباراة النهائية.

No description available.

دوري أبطال أوروبا الطريق للنهائي
نرشح لكم
مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم انتهت - قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز 13 دقيقة | الدوري المصري
بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي 26 دقيقة | الدوري المصري
نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96 27 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري 31 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز 35 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يهدد مراكز المقدمة بثلاثية في البنك الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز ساعة | الدوري المصري
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524214/الطريق-لنهائي-أبطال-أوروبا-مسار-مفخخ-للستة-الكبار-وهدية-لأرسنال-وثأر-لبرشلونة