الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية.

ورسمت القرعة الطريق للمباراة النهائية، المقررة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر يوم 30 مايو.

في الطريق الأول للنهائي شهد مطلبات صعبة بتواجد باريس سان جيرمان حامل اللقب، وتشيلسي بطل كأس العالم للأندية، وليفربول، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ في الطريق نفسه نحو المباراة النهائية.

وجاءت القرعة كالتالي:

(باريس سان جيرمان الفرنسي أمام تشيلسي الإنجليزي)

ويلتقي الفائز أمام الفائز من مواجهة (جالاتا سراي التركي × ليفربول الإنجليزي)

----

وفي ثمن النهائي الآخر يلتقي (ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي)

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من (أتالانتا الإيطالي أمام بايرن ميونيخ الألماني)

وفي نصف النهائي يلتقي المتأهل من المسار الأول أمام المتأهل من المسار الثاني، في طريق صعب جدا نحو النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يبدو الأمر أسهل لـ (أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، الذي يواجه باير ليفركوزن.)

وفي حالة عبور الجانرز من فريق الألماني، سيلتقي أمام الفائز من (بودو جلميت النرويجي مفاجأة البطولة، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي.)

وفي نفس الطريق للنهائي يصطدم (برشلونة بمنافسه نيوكاسل.)

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من (أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير)

وفي حالة تجاوز برشلونة مباراة ثمن النهائي، قد يلتقي أتلتيكو مدريد في مواجهة ربما تكون ثأرية بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، مما يقرب الفريق الكالتالوني خسارة أول ألقابه هذا الموسم.

وبالتالي يقع أرسنال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وتوتنام على الجانب الآخر في الطريق للمباراة النهائية.