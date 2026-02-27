قرعة الدوري الأوروبي - ديربي إيطالي ومواجهة صعبة لأستون فيلا.. وبورتو في نفس الطريق

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، عن مواجهات قوية، أبرزها أستون فيلا الإنجليزي في مواجهة ليل الفرنسي.

كما يلتقي روما أمام بولونيا في ديربي إيطالي يحدث لأول مرة في التاريخ أوروبيا.

وجاءت قرعة دور الـ 16 والطريق للنهائي، على النحو التالي:

فرينكفاروزي المجري × براجا البرتغالي

باناثانيكوس اليوناني × ريال بيتيس الإسباني

----

جينك البلجيكي × فرايبورج الألماني

أولمبييك ليون الفرنسي × سيلتا فيجو الإسباني

=============

شتوتجارت الألماني × بورتو البرتغالي

نوتينجهام فورست الإنجليزي × ميتيلاند الدنماركي

---------------

بولونيا الإيطالي× روما الإيطالي

ليل الفرنسي × أستون فيلا الإنجليزي

وتخوض الفرق المذكورة ثانيا مباراة الإياب على ملعبه نظرا لتأهلها مباشرة لدور الـ16 من خلال مرحلة الدوري.

ويشهد الطريق الثاني نحو النهائي، مواجهات قوية منتظرة، حيث يضم بورتو ونوتنجهام فورست، وروما، وأستون فيلا، وليل الفرنسي في طريق واحد.

وتقام مباريات دور الـ16 يوم 12 مارس مواجهات الذهاب، والإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

فيما يقام ربع النهائي يوم 9 إبريل ذهابا، و16 إبريل إيابا.

ونصف النهائي يومي 30 إبريل، و7 مايو.

فيما تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 20 مايو على ملعب بشكتاش في تركيا.