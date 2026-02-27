قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 13:27

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، أبرزها مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في مواجهة مكررة خلال السنوات الأخيرة.

كما أوقعت القرعة فريق ليفربول أمام جالاتا سراي التركي، وتشيلسي في مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان في تكرار لنهائي كأس العالم للأندية.

وجاءت نتيجة القرعة، والطريق للنهائي كالتالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي × تشيلسي الإنجليزي

جالاتا سراي التركي × ليفربول الإنجليزي

----

ريال مدريد الإسباني × مانشستر سيتي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني

-----

نيوكاسل الإنجليزي × برشلونة الإسباني

أتلتيكو مدريد الإسباني × توتنام هوتسبير الإنجليزي

----

بودو جليمت النرويجي × سبورتنج لشبونة البرتغالي

باير ليفركوزن الألماني × أرسنال الإنجليزي

-----

وتخوض الفرق المذكورة أخيرا مباراة الإياب على ملعبها.

وتقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أحد يومي 10 أو 11 مارس المقبل.

بينما مباراة الإياب ستكون أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.

ريال مدريد ليفربول مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
