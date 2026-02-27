مباشر بعد قليل - قرعة دور الـ16 لـ دوري المؤتمر.. ترقب مصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية ظهرًا في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.

ويترقب اللاعب المصري محمد ياسر لاعب سيجما أولوموك التشيكي، موقف فريقه من القرعة.

وشارك ياسر كبديل في الدقيقة 63، في فوز سيجما الفوز على حساب لوزان السويسري في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وشارك ياسر لأول مرة هذا الموسم في دوري المؤتمر الأوروبي.

وستقام القرعة لتحديد مواجهات ثمن النهائي وفقا للتالي:

ليج بوزنان البولندي/ سامسون سبور التركي × شاختار دونتسيك الأوكراني / رايو فايكانو الإسباني

سيلجي السلوفيني/ ألكمار الهولندي × أيك أثينا اليوناني/ سبارتا براج التشيكي

رييكا الكرواتي/ فيورنتينا الإيطالي × راكوف تشيستوخوفا البولندي/ ستراسبورج الفرنسي

سيجما أولوموك التشيكي/ كريستال بالاس الإنجليزي × أيك لارنكا القبرصي/ ماينز الألماني

وتقام مباريات دور الـ16 يوم 12 مارس مواجهات الذهاب، والإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

فيما يقام ربع النهائي يوم 9 إبريل ذهابا، و16 إبريل إيابا.

ونصف النهائي يومي 30 إبريل، و7 مايو.

ويقام نهائي دوري المؤتمر يوم 27 مايو على ريد بول أرينا، ملعب نادي لايبزيج.