انتهت - قرعة دور الـ16 لـ دوري المؤتمر.. محمد ياسر في مواجهة ماينز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية ظهرًا في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة اللاعب المصري محمد ياسر لاعب سيجما أولوموك التشيكي، لمنافسه ماينز الألماني.

وشارك ياسر كبديل في الدقيقة 63، في فوز سيجما الفوز على حساب لوزان السويسري في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وشارك ياسر لأول مرة هذا الموسم في دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

كريستال بالاس الإنجليزي × أيك لارنكا القبرصي

سيجما أولوموك التشيكي× ماينز الألماني

ليج بوزنان البولندي × شاختار دونتسيك الأوكراني

سامسون سبور التركي × رايو فايكانو الإسباني

سبارتا براج التشيكي × ألكمار الهولندي

سيلجي السلوفيني× أيك أثينا اليوناني

راكوف تشيستوخوفا البولندي× فيورنتينا الإيطالي

رييكا الكرواتي× ستراسبورج الفرنسي