انتهت - قرعة دور الـ16 لـ دوري المؤتمر.. محمد ياسر في مواجهة ماينز

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 12:19

كتب : FilGoal

محمد ياسر - سيجما أولوموك التشيكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية ظهرًا في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة اللاعب المصري محمد ياسر لاعب سيجما أولوموك التشيكي، لمنافسه ماينز الألماني.

أخبار متعلقة:
مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر انتهت - قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد "هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال

وشارك ياسر كبديل في الدقيقة 63، في فوز سيجما الفوز على حساب لوزان السويسري في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وشارك ياسر لأول مرة هذا الموسم في دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

كريستال بالاس الإنجليزي × أيك لارنكا القبرصي

سيجما أولوموك التشيكي× ماينز الألماني

ليج بوزنان البولندي × شاختار دونتسيك الأوكراني

سامسون سبور التركي × رايو فايكانو الإسباني

سبارتا براج التشيكي × ألكمار الهولندي

سيلجي السلوفيني× أيك أثينا اليوناني

راكوف تشيستوخوفا البولندي× فيورنتينا الإيطالي

رييكا الكرواتي× ستراسبورج الفرنسي

دوري المؤتمر الأوروبي محمد ياسر سيجما أولوموك التشيكي
نرشح لكم
قرعة دوري المؤتمر - محمد ياسر في مواجهة ماينز.. وصدام مكرر لفيورنتينا ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب قرعة الدوري الأوروبي - ديربي إيطالي ومواجهة صعبة لأستون فيلا.. وبورتو في نفس الطريق قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم انتهت - قرعة دور الـ16 لـ الدوري الأوروبي.. ديربي إيطالي وأستون فيلا يصطدم بـ ليل انتهت - قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد مؤتمر سلوت: صلاح ليس مهاجمنا الوحيد.. وأعلم أنه سيعود للتسجيل يويفا: تشيلسي تعرض لأعلى خسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة دوري المؤتمر - محمد ياسر في مواجهة ماينز.. وصدام مكرر لفيورنتينا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرعة الدوري الأوروبي - ديربي إيطالي ومواجهة صعبة لأستون فيلا.. وبورتو في نفس الطريق ساعة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت - قرعة دور الـ16 لـ دوري المؤتمر.. محمد ياسر في مواجهة ماينز 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط
/articles/524210/انتهت-قرعة-دور-الـ16-لـ-دوري-المؤتمر-محمد-ياسر-في-مواجهة-ماينز