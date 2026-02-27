مباشر بعد قليل - قرعة دور الـ16 لـ الدوري الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية ظهرًا في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.

واكتمل المتأهلين لدور الـ16 بتأهل الفرق التالية من الملحق: فرينكفاروزي المجري وشتوتجارت الألماني وباناثانيكوس اليوناني ونوتينجهام فورست الإنجليزي وجينك البلجيكي وبولونيا الإيطالي وليل الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني

فيما حسمت الفرق الثمانية الأولى مقعدها مبكرا في ثمن النهائي من مرحلة الدوري، وهم: براجا البرتغالي - بورتو البرتغالي - ريال بيتيس الإسباني - ميتيلاند الدنماركي - روما الإيطالي - فرايبورج الألماني - أستون فيلا الإنجليزي - ليون الفرنسي

وبالتالي ستقام القرعة لتحديد مواجهات ثمن النهائي وفقا للتالي:

فرينكفاروزي المجري/ شتوتجارت الألماني × أمام براجا البرتغالي/ بورتو البرتغالي

باناثانيكوس اليوناني / نوتينجهام فورست الإنجليزي × ريال بيتيس الإسباني/ ميتيلاند الدنماركي.

جينك البلجيكي/ بولونيا الإيطالي × روما الإيطالي/ فرايبورج الألماني

ليل الفرنسي/ سيلتا فيجو الإسباني × أستون فيلا الإنجليزي/ ليون الفرنسي

وتقام مباريات دور الـ16 يوم 12 مارس مواجهات الذهاب، والإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

فيما يقام ربع النهائي يوم 9 إبريل ذهابا، و16 إبريل إيابا.

ونصف النهائي يومي 30 إبريل، و7 مايو.

فيما تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 20 مايو على ملعب بشكتاش في تركيا.