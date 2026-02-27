مباشر بعد قليل - قرعة دور الـ16 لـ الدوري الأوروبي

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 12:17

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية ظهرًا في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.

واكتمل المتأهلين لدور الـ16 بتأهل الفرق التالية من الملحق: فرينكفاروزي المجري وشتوتجارت الألماني وباناثانيكوس اليوناني ونوتينجهام فورست الإنجليزي وجينك البلجيكي وبولونيا الإيطالي وليل الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني

أخبار متعلقة:
يويفا: تشيلسي تعرض لأعلى خسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي انتهت - قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الدوري الإنجليزي.. ومواجهتان للهلال والاتحاد في الدوري السعودي

فيما حسمت الفرق الثمانية الأولى مقعدها مبكرا في ثمن النهائي من مرحلة الدوري، وهم: براجا البرتغالي - بورتو البرتغالي - ريال بيتيس الإسباني - ميتيلاند الدنماركي - روما الإيطالي - فرايبورج الألماني - أستون فيلا الإنجليزي - ليون الفرنسي

وبالتالي ستقام القرعة لتحديد مواجهات ثمن النهائي وفقا للتالي:

فرينكفاروزي المجري/ شتوتجارت الألماني × أمام براجا البرتغالي/ بورتو البرتغالي

باناثانيكوس اليوناني / نوتينجهام فورست الإنجليزي × ريال بيتيس الإسباني/ ميتيلاند الدنماركي.

جينك البلجيكي/ بولونيا الإيطالي × روما الإيطالي/ فرايبورج الألماني

ليل الفرنسي/ سيلتا فيجو الإسباني × أستون فيلا الإنجليزي/ ليون الفرنسي

وتقام مباريات دور الـ16 يوم 12 مارس مواجهات الذهاب، والإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

فيما يقام ربع النهائي يوم 9 إبريل ذهابا، و16 إبريل إيابا.

ونصف النهائي يومي 30 إبريل، و7 مايو.

فيما تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 20 مايو على ملعب بشكتاش في تركيا.

قرعة الدوري الأوروبي
نرشح لكم
قرعة أبطال أوروبا - مواجهة نارية مكررة بين مانشستر سيتي وريال مدريد.. وإعادة لنهائي كأس العالم مباشر بعد قليل - قرعة دور الـ16 لـ دوري المؤتمر.. ترقب مصري انتهت - قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد مؤتمر سلوت: صلاح ليس مهاجمنا الوحيد.. وأعلم أنه سيعود للتسجيل يويفا: تشيلسي تعرض لأعلى خسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الدوري الإنجليزي.. ومواجهتان للهلال والاتحاد في الدوري السعودي قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر
أخر الأخبار
ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قرعة أبطال أوروبا - مواجهة نارية مكررة بين مانشستر سيتي وريال مدريد.. وإعادة لنهائي كأس العالم 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر بعد قليل - قرعة دور الـ16 لـ دوري المؤتمر.. ترقب مصري ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر بعد قليل - قرعة دور الـ16 لـ الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت - قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سلوت: صلاح ليس مهاجمنا الوحيد.. وأعلم أنه سيعود للتسجيل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
يويفا: تشيلسي تعرض لأعلى خسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حمادة القلاوي الأقرب لإدارة مباراة الأهلي وزد 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط
/articles/524209/مباشر-بعد-قليل-قرعة-دور-الـ16-لـ-الدوري-الأوروبي