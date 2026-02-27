انتهت - قرعة دور الـ16 لـ الدوري الأوروبي.. ديربي إيطالي وأستون فيلا يصطدم بـ ليل

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 12:17

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية ظهرًا في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

فرايبورج الألماني × جينك البلجيكي

بولونيا الإيطالي× روما الإيطالي

براجا البرتغالي × فرينكفاروزي المجري

بورتو البرتغالي × شتوتجارت الألماني

ميتيلاند الدنماركي × نوتينجهام فورست الإنجليزي

ريال بيتيس الإسباني × باناثانيكوس اليوناني

ليل الفرنسي × أستون فيلا الإنجليزي

سيلتا فيجو الإسباني × أولمبييك ليون الفرنسي

قرعة الدوري الأوروبي
