انتهت - قرعة دور الـ16 لـ الدوري الأوروبي.. ديربي إيطالي وأستون فيلا يصطدم بـ ليل
الجمعة، 27 فبراير 2026 - 12:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.
وتنطلق القرعة في تمام الثانية ظهرًا في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
فرايبورج الألماني × جينك البلجيكي
بولونيا الإيطالي× روما الإيطالي
براجا البرتغالي × فرينكفاروزي المجري
بورتو البرتغالي × شتوتجارت الألماني
ميتيلاند الدنماركي × نوتينجهام فورست الإنجليزي
ريال بيتيس الإسباني × باناثانيكوس اليوناني
ليل الفرنسي × أستون فيلا الإنجليزي
سيلتا فيجو الإسباني × أولمبييك ليون الفرنسي
