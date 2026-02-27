انتهت - قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 12:07

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.

واكتمل المتأهلين لدور الـ16 بتأهل الفرق التالية من الملحق: ريال مدريد - بودو جليمت - باريس سان جيرمان - نيوكاسل - جالاتاسراي - أتلتيكو مدريد - أتالانتا - باير ليفركوزن

فيما حسمت الفرق الثمانية الأولى مقعدها مبكرا في ثمن النهائي من مرحلة الدوري، وهم: أرسنال - بايرن ميونيخ - ليفربول - توتنام هوتسبير - برشلونة - تشيلسي - سبورتنج لشبونة

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

سبورتنج لشبونة البرتغالي × بودو جليمت النرويجي

مانشستر سيتي الإنجليزي × ريال مدريد الإسباني

تشيلسي الإنجليزي × باريس سان جيرمان الفرنسي

برشلونة الإسباني × نيوكاسل الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي × جالاتا سراي التركي

توتنام هوتسبير الإنجليزي × أتليتكو مدريد الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني × أتالانتا الإيطالي

أرسنال الإنجليزي × باير ليفركوزن الألماني

