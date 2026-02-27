مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حمادة القلاوي الأقرب لإدارة مباراة الأهلي وزد

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 10:57

كتب : محمد جمال

حمادة القلاوي - حكم

يلتقي الأهلي أمام زد مساء السبت في بطولة الدوري.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف، ضمن مواجهات الأسبوع الـ20 لمسابقة الدوري، والمقررة على استاد القاهرة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "حمادة القلاوي هو الحكم الأقرب لإدارة مباراة الأهلي وزد."

ولم يتول القلاوي إدارة أي مباراة في الدوري للأهلي أو زد.

فيما أدار مباراة الأهلي أمام وي في دور الـ32 لكأس مصر.

وانتهت المباراة بفوز زي بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح وي، ليودع الأهلي كأس مصر مبكرا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة ويطارد الصدارة خلف الزمالك وبيراميدز ولكل منهما 37 نقطة.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز الوقت ذاته لحساب نفس الجولة.

بينما زد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

