وصف خصمه بـ "الوقح".. نيمار يسجل هدفين ويقود سانتوس لأول انتصار في الدوري البرازيلي

قاد نيمار فريقه سانتوس لتحقيق الفوز الأول في الدوري البرازيلي هذا الموسم بنتيجة 2-1 على فاسكو دا جاما في الجولة الرابعة من المسابقة.

ولأول مرة يبدأ نيمار أساسيا هذا الموسم في الدوري البرازيلي وسجل ثنائية قاد بها الفريق لتحقيق أول فوز بعدما تعافى من الإصابة.

وتقدم نيمار بالهدف الأول في الدقيقة 25 لصالح سانتوس، واحتفل نيمار بالهدف على طريقة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد دعما له بعد تعرضه لإهانة عنصرية في مباراة بنفيكا.

وفي الدقيقة 29 اشتبك نيمار مع تياجو مينديش لاعب فاسكو وأشهر الحكم بطاقة صفراء لكلا الفريقين.

وخطف كوان باروش التعادل في الدقيقة 43 لصالح الضيوف.

وبين الشوطين أجرى نيمار حوارا مع شبكة "جلوبو" البرازيلية وصف خلالها مينديش بـ "الوقح ".

وقال نيمار: "إنه يحاول دائماً التظاهر بالقوة. مع كامل احترامي له، إنه شخص وقح. كسر ساقي بالفعل مرةً في باريس سان جيرمان، ووعد بكسرها مرة أخرى اليوم، فلنرى إن كان رجلاً بما يكفي لكسرها مجدداً".

ومن جانبه صرّح مينديش لكن عقب نهاية اللقاء بأنه طلب فقط من نيمارالاحترام عند الاحتفال.

في الشوط الثاني سجل نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 61 بتسديدة رائعة من داخل الـ 18.

الفوز رفع سانتوس لـ 4 نقاط في المركز الثالث عشر فيما ظل فاسكو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

نيمار سانتوس ، نيمار الدوري البرازيلي
