وصف خصمه بـ "الوقح".. نيمار يسجل هدفين ويقود سانتوس لأول انتصار في الدوري البرازيلي
الجمعة، 27 فبراير 2026 - 02:25
كتب : إسلام أحمد
قاد نيمار فريقه سانتوس لتحقيق الفوز الأول في الدوري البرازيلي هذا الموسم بنتيجة 2-1 على فاسكو دا جاما في الجولة الرابعة من المسابقة.
ولأول مرة يبدأ نيمار أساسيا هذا الموسم في الدوري البرازيلي وسجل ثنائية قاد بها الفريق لتحقيق أول فوز بعدما تعافى من الإصابة.
وتقدم نيمار بالهدف الأول في الدقيقة 25 لصالح سانتوس، واحتفل نيمار بالهدف على طريقة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد دعما له بعد تعرضه لإهانة عنصرية في مباراة بنفيكا.
O primeiro dos dois gols de Neymar na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco.#futebol #santos #vasco #brasileirão #ge pic.twitter.com/4CJSSRbXtl— ge (@geglobo) February 27, 2026
وفي الدقيقة 29 اشتبك نيمار مع تياجو مينديش لاعب فاسكو وأشهر الحكم بطاقة صفراء لكلا الفريقين.
وخطف كوان باروش التعادل في الدقيقة 43 لصالح الضيوف.
وبين الشوطين أجرى نيمار حوارا مع شبكة "جلوبو" البرازيلية وصف خلالها مينديش بـ "الوقح ".
وقال نيمار: "إنه يحاول دائماً التظاهر بالقوة. مع كامل احترامي له، إنه شخص وقح. كسر ساقي بالفعل مرةً في باريس سان جيرمان، ووعد بكسرها مرة أخرى اليوم، فلنرى إن كان رجلاً بما يكفي لكسرها مجدداً".
Neymar explica briga com Thiago Mendes, do Vasco, após o gol do Santos: "Sempre ele querendo dar uma de machão. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no PSG, me prometeu hoje, então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo."#futebol #santos… pic.twitter.com/5LgCJ21cAO— ge (@geglobo) February 26, 2026
ومن جانبه صرّح مينديش لكن عقب نهاية اللقاء بأنه طلب فقط من نيمارالاحترام عند الاحتفال.
في الشوط الثاني سجل نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 61 بتسديدة رائعة من داخل الـ 18.
Que pintura! 🎨 O golaço de Neymar que garantiu a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco na Vila Belmiro.#futebol #santos #vasco #brasileirão #ge pic.twitter.com/U82jjQtbCs— ge (@geglobo) February 27, 2026
الفوز رفع سانتوس لـ 4 نقاط في المركز الثالث عشر فيما ظل فاسكو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.