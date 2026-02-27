قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة

تتجه الأنظار إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في سويسرا ظهر الجمعة، لإقامة قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام البطولة للعام الثاني، بمشاركة 36 فريقا، تبدأ بمرحلة الدوري حيث يخوض كل فريق 8 مباريات.

وتتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، وهم على الترتيب:

أرسنال - بايرن ميونيخ - ليفربول - توتنام هوتسبير - برشلونة - تشيلسي - سبورتنج لشبونة

فيما تلتقي الفرق من المراكز التاسع حتى 16 في مواجهة إقصائية أمام الفرق من المراكز 17 حتى 24 لتحديد المتأهل من الملحق إلى دور الـ16.

واكتمل المتأهلين لدور الـ16 بتأهل الفرق التالية:

ريال مدريد - بودو جليمت - باريس سان جيرمان - نيوكاسل - جالاتاسراي - أتلتيكو مدريد - أتالانتا - باير ليفركوزن

الأعلى تصنيفا يتأهل

الفرق التي احتلت المراكز الأفضل من التاسع حتى الـ 16 تأهلت جميعها، باستثناء إنتر ويوفنتوس الإيطاليين.

وودع إنتر البطولة أمام بودو جليمت صاحب المركز الـ23.

كما ودع يوفنتوس صاحب المركز الـ 13 أمام جالاتا سراي صاحب المركز الـ20.

نظام القرعة محدد مسبقا

القرعة في دور الـ16 تكون محددة مسبقا، حيث يلتقي الفائز من مواجهة (المركز التاسع "ريال مدريد" أمام المركز الـ 24 "بنفيكا") أمام إما صاحب المركز السابع أو الثامن.

وكذلك بالعكس، يلتقي الفائز من مواجهة (المركز الـ 16 "ليفركوزن" أمام المركز الـ 18 "أولمبياكوس) أما إما صاحب المركز الأول أو الثاني.

وبالتالي ستقام القرعة لتحديد مواجهات ثمن النهائي وفقا للتالي:

باريس سان جيرمان × (برشلونة أو تشيلسي)

جالاتاسراي × (ليفربول أو توتنام)

ريال مدريد × (مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة)

أتالانتا × (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

نيوكاسل × (برشلونة أو تشيلسي)

أتلتيكو مدريد × (ليفربول أو توتنام)

بودو جليمت × (مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة)

باير ليفركوزن × (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

وتقام القرعة في تمام الواحدة ظهر اليوم الجمعة 27 فبراير

وتنقل عبر قناة بي ان سبورتس الإخبارية

وتكشف القرعة الطريق من ثمن النهائي وحتى لقب دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أحد يومي 10 أو 11 مارس المقبل.

بينما مباراة الإياب ستكون أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.