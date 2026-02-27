بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

اكتمل عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بعد ختام الملحق.

وأسفر الملحق عن تأهل فرق فرينكفاروزي المجري وشتوتجارت الألماني وباناثانيكوس اليوناني ونوتينجهام فورست الإنجليزي وجينك البلجيكي وبولونيا الإيطالي وليل الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.

فيما تأهلت فرق ليج بوزنان البولندي وسامسون سبور التركي وسيلجي السلوفيني وألكمار الهولندي ورييكا الكرواتي وفيورنتينا الإيطالي وسيجما أولوموك التشيكي وكريستال بالاس الإنجليزي إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر.

ويتواجد المهاجم المصري محمد ياسر مع فريق سيجما أولوموك التشيكي، وشارك تأهل فريقه لثمن النهائي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

تقام القرعة غدا الجمعة الموافق 27 فبراير 2026.

وتنطلق مراسم القرعتين في تمام الثانية والثالثة ظهرا بتوقيت مصر، عقب قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وتأتي مواجهات ثمن النهائي كالآتي:

الدوري الأوروبي

فرينكفاروزي المجري/ شتوتجارت الألماني × أمام براجا البرتغالي/ بورتو البرتغالي

باناثانيكوس اليوناني / نوتينجهام فورست الإنجليزي × ريال بيتيس الإسباني/ ميتيلاند الدنماركي.

جينك البلجيكي/ بولونيا الإيطالي × روما الإيطالي/ فرايبورج الألماني

ليل الفرنسي/ سيلتا فيجو الإسباني × أستون فيلا الإنجليزي/ ليون الفرنسي

دوري المؤتمر

ليج بوزنان البولندي/ سامسون سبور التركي × شاختار دونتسيك الأوكراني / رايو فايكانو الإسباني

سيلجي السلوفيني/ ألكمار الهولندي × أيك أثينا اليوناني/ سبارتا براج التشيكي

رييكا الكرواتي/ فيورنتينا الإيطالي × راكوف تشيستوخوفا البولندي/ ستراسبورج الفرنسي

سيجما أولوموك التشيكي/ كريستال بالاس الإنجليزي × أيك لارنكا القبرصي/ ماينز الألماني

وتقام مباريات دور الـ16 يوم 12 مارس مواجهات الذهاب، والإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

فيما يقام ربع النهائي يوم 9 إبريل ذهابا، و16 إبريل إيابا.

ونصف النهائي يومي 30 إبريل، و7 مايو.

فيما تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 20 مايو على ملعب بشكتاش في تركيا.

ويقام نهائي دوري المؤتمر يوم 27 مايو على ريد بول أرينا، ملعب نادي لايبزيج.