بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 01:30

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي

اكتمل عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بعد ختام الملحق.

وأسفر الملحق عن تأهل فرق فرينكفاروزي المجري وشتوتجارت الألماني وباناثانيكوس اليوناني ونوتينجهام فورست الإنجليزي وجينك البلجيكي وبولونيا الإيطالي وليل الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.

فيما تأهلت فرق ليج بوزنان البولندي وسامسون سبور التركي وسيلجي السلوفيني وألكمار الهولندي ورييكا الكرواتي وفيورنتينا الإيطالي وسيجما أولوموك التشيكي وكريستال بالاس الإنجليزي إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر.

أخبار متعلقة:
الدوري الأوروبي - نوتنجهام يحبط محاولة فنربشخة.. مواجهات قوية منتظرة في ثمن النهائي مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي

ويتواجد المهاجم المصري محمد ياسر مع فريق سيجما أولوموك التشيكي، وشارك تأهل فريقه لثمن النهائي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

تقام القرعة غدا الجمعة الموافق 27 فبراير 2026.

وتنطلق مراسم القرعتين في تمام الثانية والثالثة ظهرا بتوقيت مصر، عقب قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وتأتي مواجهات ثمن النهائي كالآتي:

الدوري الأوروبي

فرينكفاروزي المجري/ شتوتجارت الألماني × أمام براجا البرتغالي/ بورتو البرتغالي

باناثانيكوس اليوناني / نوتينجهام فورست الإنجليزي × ريال بيتيس الإسباني/ ميتيلاند الدنماركي.

جينك البلجيكي/ بولونيا الإيطالي × روما الإيطالي/ فرايبورج الألماني

ليل الفرنسي/ سيلتا فيجو الإسباني × أستون فيلا الإنجليزي/ ليون الفرنسي

دوري المؤتمر

ليج بوزنان البولندي/ سامسون سبور التركي × شاختار دونتسيك الأوكراني / رايو فايكانو الإسباني

سيلجي السلوفيني/ ألكمار الهولندي × أيك أثينا اليوناني/ سبارتا براج التشيكي

رييكا الكرواتي/ فيورنتينا الإيطالي × راكوف تشيستوخوفا البولندي/ ستراسبورج الفرنسي

سيجما أولوموك التشيكي/ كريستال بالاس الإنجليزي × أيك لارنكا القبرصي/ ماينز الألماني

وتقام مباريات دور الـ16 يوم 12 مارس مواجهات الذهاب، والإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

فيما يقام ربع النهائي يوم 9 إبريل ذهابا، و16 إبريل إيابا.

ونصف النهائي يومي 30 إبريل، و7 مايو.

فيما تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 20 مايو على ملعب بشكتاش في تركيا.

ويقام نهائي دوري المؤتمر يوم 27 مايو على ريد بول أرينا، ملعب نادي لايبزيج.

الدوري الأوروبي دوري المؤتمر
نرشح لكم
قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة لا ريبوبليكا: توديع إنتر المبكر أوروبيا يقوده للتخلي عن 7 لاعبين الدوري الأوروبي - نوتنجهام يحبط محاولة فنربشخة.. مواجهات قوية منتظرة في ثمن النهائي مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا لـ ريال مايوركا دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي "هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال "نرغب في ضم العديد من اللاعبين".. ديكو يكشف حقيقة مفاوضات ألفاريز
أخر الأخبار
وصف خصمه بـ "الوقح".. نيمار يسجل هدفين ويقود سانتوس لأول انتصار في الدوري البرازيلي ساعة | أمريكا
قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027 2 ساعة | كرة سلة
لا ريبوبليكا: توديع إنتر المبكر أوروبيا يقوده للتخلي عن 7 لاعبين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي - نوتنجهام يحبط محاولة فنربشخة.. مواجهات قوية منتظرة في ثمن النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا 3 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه
/articles/524200/بحضور-مصري-موعد-وتفاصيل-قرعة-ثمن-نهائي-الدوري-الأوروبي-ودوري-المؤتمر