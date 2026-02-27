كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027

خسر منتخب مصر من مالي بنتيجة 86-77 في افتتاح مباريات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتستمر النافذة الثانية حتى الأول من مارس المقبل.

وتستضيف صالة برج العرب، منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب منتخب مصر منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، والتي يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وتقدم منتخب مالي في الأشواط الـ 3 الأولى لكن محاولات مصر للعودة وخطف الانتصار في الرابع لم تكتمل لتنتهي بفوز مالي.

وتُقام الجولة الثانية يوم السبت 28 فبراير، بمواجهة منتخب أوغندا مع منتخب مالي الساعة 8 مساءً، فيما يلتقي منتخب مصر مع منتخب أنجولا الساعة 11 مساءً.

وتُختتم منافسات النافذة الثانية يوم الأحد 1 مارس، عندما يواجه منتخب مالي منتخب أنجولا الساعة 8 مساءً، ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أوغندا الساعة 11 مساءً.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر كالآتي:

عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - أحمد عادل دولا - خالد عبدالناصر - باتريك جاردنر - مهاب ياسر - آدم موسى - أحمد ياسر ريحان - بيبو زهران.