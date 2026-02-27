لا ريبوبليكا: توديع إنتر المبكر أوروبيا يقوده للتخلي عن 7 لاعبين

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 01:18

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

ينتظر إنتر الإيطالي العروض المقدمة لـ 3 لاعبين في الصيف المقبل بعدما ودع دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر.

وخرج إنتر من مرحلة الملحق من دوري الأبطال أمام بودوجليمت النرويجي بالخسارة 5-2 في مجموع المباراتين.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن النادي الإيطالي تأثر ماليا بتوديعه الأوروبي المفاجئ.

النادي الإيطالي أنهى الموسم الماضي بأرباح قدرها 35 مليون يورو بعدما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وشارك في كأس العالم للأندية.

لكن في الموسم الحالي وبتوديعه الأوروبي المبكر وعدم وجود نسخة من كأس العالم للأندية فسيكون عليه بيع بعض لاعبيه لتعويض الخسارة المالية هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن إنتر سيقلص فاتورة رواتبه الموسم المقبل برحيل فرانسيسكو أتشيربي وستيفن دي فراي وماتيو دارميان وهنريك ميختاريان بنهاية تعاقداتهم بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف التقرير إلى أن إنتر سيستمع للعروض المقدمة له لكل من ماركوس تورام ودينزل دومفريس.

فيما كشف تقرير آخر أن استمرار نيكولو باريلا مع إنتر ليس مؤكدا في ظل تراجع مستواه الموسم الحالي.

وبذلك ودع إنتر الموسم الجاري بطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الإيطالي.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة بفارق 10 نقاط عن ميلان الثاني قبل 12 جولة على النهاية.

ووصل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا حيث سيواجه كومو.

دوري أبطال أوروبا إنتر الدوري الإيطالي
