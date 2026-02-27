الدوري الأوروبي - نوتنجهام يحبط محاولة فنربشخة.. مواجهات قوية منتظرة في ثمن النهائي

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 01:17

كتب : FilGoal

جيرو - ليل الفرنسي

اكتمل دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد نهاية مباريات الملحق.

وودع فريقه سيلتيك الأسكتلندي، وفنربشخة التركي البطولة مبكرا من الملحق على يد شتوتجارت الألماني، ونوتينجهام فورست الإنجليزي.

وتقام قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي اليوم الجمعة.

ونجح شتوتجارت في الإطاحة بـ سيلتيك الأسكتلندي رغم الخسارة على ملعب الأخير بهدف.

واستفاد الفريق الألماني من الفوز ذهابا على ملعبه برباعية مقابل هدف وحيد.

وتأهل نوتنجهام فورست بصعوبة إلى دور الـ16، رغم خسارته على ملعبه بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقضى نوتنجهام على فرص فنربشخة في العودة، بعد فوزه ذهابا في تركيا بثلاثية نظيفة.

وفي العودة التي أقيمت مساء الخميس، نجح محمد كريم أكتوركوجلو في تسجيل هدفين للضيوف في الدقيقتين 22، و48.

ولكن قضى كالوم هودسون أودوي على آمال فنربشخة بتسجيل هدف في الدقيقة 68.

وأطاح ليل الفرنسي بفريق ريد ستار بلجرارد الصربي بصعوبة، بعد امتداد مباراة العودة لوقت إضافي.

فاز ريد ستار في الذهاب بهدف نظيف في الذهاب بفرنسا، قبل أن يعوض ليل الفارق خارج أرضه، ليسجل هدفا في الوقت الأصلي عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

امتدت المباراة لوقت إضافي ونجح ناثان نجوي في تسجيل هدف التأهل للفريق الفرنسي في الدقيقة 99.

وفي مباريات أخرى، أطاح نادي فرينكفاروزي المجري بمنافسه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، وتأهل باناثانيكوس اليوناني على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي.

كما تأهل جينك البلجيكي على حساب دينامو زغرب الكرواتي.

وفاز جينك ذهابا في كرواتيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، قبل أن يعادل الضيوف في مباراة العودة النتيجة ذاتها، لتمتد المباراة لوقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي سجل جينك هدفين ليتأهل الفريق لدور الـ16.

كما تأهل بولونيا على حساب بران النرويجي، وسيلتا فيجو الإسباني على حساب باوك اليوناني.

