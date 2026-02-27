الدوري الأوروبي - نوتنجهام يحبط محاولة فنربشخة.. مواجهات قوية منتظرة في ثمن النهائي

اكتمل دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد نهاية مباريات الملحق.

وودع فريقه سيلتيك الأسكتلندي، وفنربشخة التركي البطولة مبكرا من الملحق على يد شتوتجارت الألماني، ونوتينجهام فورست الإنجليزي.

وتقام قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي اليوم الجمعة.

ونجح شتوتجارت في الإطاحة بـ سيلتيك الأسكتلندي رغم الخسارة على ملعب الأخير بهدف.

واستفاد الفريق الألماني من الفوز ذهابا على ملعبه برباعية مقابل هدف وحيد.

وتأهل نوتنجهام فورست بصعوبة إلى دور الـ16، رغم خسارته على ملعبه بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقضى نوتنجهام على فرص فنربشخة في العودة، بعد فوزه ذهابا في تركيا بثلاثية نظيفة.

وفي العودة التي أقيمت مساء الخميس، نجح محمد كريم أكتوركوجلو في تسجيل هدفين للضيوف في الدقيقتين 22، و48.

فنربهتشه يفتتح التسجيل عن طريق أكتوركوغلو ⚽️ #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/D895w45Mf1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 26, 2026

ولكن قضى كالوم هودسون أودوي على آمال فنربشخة بتسجيل هدف في الدقيقة 68.

🟣🎥تقرير خاص | بلغ نوتينغهام فوريست ثمن نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته في إياب الملحق أمام ضيفه فتربهشته 1 - 2 ليحقق الفريق الإنجليزي التأهل مستفيدا من ثلاثية الذهاب 🎙️تقرير | عفيف الزرقي @afifzorgui pic.twitter.com/FX7Vzwf7Ho — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 26, 2026

وأطاح ليل الفرنسي بفريق ريد ستار بلجرارد الصربي بصعوبة، بعد امتداد مباراة العودة لوقت إضافي.

فاز ريد ستار في الذهاب بهدف نظيف في الذهاب بفرنسا، قبل أن يعوض ليل الفارق خارج أرضه، ليسجل هدفا في الوقت الأصلي عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

امتدت المباراة لوقت إضافي ونجح ناثان نجوي في تسجيل هدف التأهل للفريق الفرنسي في الدقيقة 99.

🟣🎥تقرير خاص | بلغ شتوتغارت الألماني ثمن نهائي الدوري الأوروبي من بوابة الملحق رغم خسارته إيابا على أرضه أمام سيلتيك الاسكتلندي 1 - 0 مستفيدا من فوزه ذهابا ، وعاد ليل بالتأهل من العاصمة الصربية بلغراد بفوزه 2 - 0 على النجم الأحمر 🎙️تقرير | أمين السبتي @aminesebtibein pic.twitter.com/y5QSiRFdly — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 26, 2026

وفي مباريات أخرى، أطاح نادي فرينكفاروزي المجري بمنافسه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، وتأهل باناثانيكوس اليوناني على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي.

كما تأهل جينك البلجيكي على حساب دينامو زغرب الكرواتي.

وفاز جينك ذهابا في كرواتيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، قبل أن يعادل الضيوف في مباراة العودة النتيجة ذاتها، لتمتد المباراة لوقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي سجل جينك هدفين ليتأهل الفريق لدور الـ16.

كما تأهل بولونيا على حساب بران النرويجي، وسيلتا فيجو الإسباني على حساب باوك اليوناني.