مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر

شارك محمد ياسر لاعب سيجما أولوموك التشيكي، في تأهل فريقه إلى دور الـ16 لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وحقق سيجما الفوز على حساب لوزان السويسري على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعادل سيجما في مباراة الذهاب على ملعبه في التشيك بهدف لكل فريق.

وشارك ياسر كبديل في الدقيقة 63، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 78.

وشارك ياسر لأول مرة هذا الموسم في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويلتقي سيجما في دور الـ 16 أمام أيك لارنكا القبرصي أو ماينز الألماني

وتقام قرعة دور الـ16 لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي يوم الجمعة.

وأعلن نادي سيجما أولوموك التشيكي سبتمبر 2025، ضم محمد ياسر مهاجم الأهلي لمدة موسمين.

وكان محمد ياسر يلعب ضمن صفوف فريق تبليتسه التشيكي الموسمين الماضيين معارا من الأهلي.

ولم يشارك ياسر في بداية الموسم بسبب لتأخر إتمام الإجراءات الإدارية.

وبدأ المهاجم المصري مشاركته مع فريقه التشيكي في يناير الماضي، بعد إتمام كافة الأوراق المطلوبة.

ونجح ياسر في تسجيل هدف في مشاركته الأساسية الأولى هذا الموسم في الدوري أمام فريقه السابق تبليتسه، بعد مرور رائع من الحارس.