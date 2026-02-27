مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 00:40

كتب : FilGoal

محمد ياسر - سيجما أولوموك التشيكي

شارك محمد ياسر لاعب سيجما أولوموك التشيكي، في تأهل فريقه إلى دور الـ16 لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وحقق سيجما الفوز على حساب لوزان السويسري على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعادل سيجما في مباراة الذهاب على ملعبه في التشيك بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة:
دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي يشارك في دوري المؤتمر.. محمد ياسر ينتقل من الأهلي إلى سيجما أولوموك أفشة: لم يتول تدريب الأهلي مدرب سيئ.. وشيكابالا يتفوق على أبو تريكة في هذا الأمر

وشارك ياسر كبديل في الدقيقة 63، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 78.

وشارك ياسر لأول مرة هذا الموسم في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويلتقي سيجما في دور الـ 16 أمام أيك لارنكا القبرصي أو ماينز الألماني

وتقام قرعة دور الـ16 لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي يوم الجمعة.

وأعلن نادي سيجما أولوموك التشيكي سبتمبر 2025، ضم محمد ياسر مهاجم الأهلي لمدة موسمين.

وكان محمد ياسر يلعب ضمن صفوف فريق تبليتسه التشيكي الموسمين الماضيين معارا من الأهلي.

ولم يشارك ياسر في بداية الموسم بسبب لتأخر إتمام الإجراءات الإدارية.

وبدأ المهاجم المصري مشاركته مع فريقه التشيكي في يناير الماضي، بعد إتمام كافة الأوراق المطلوبة.

ونجح ياسر في تسجيل هدف في مشاركته الأساسية الأولى هذا الموسم في الدوري أمام فريقه السابق تبليتسه، بعد مرور رائع من الحارس.

محمد ياسر دوري المؤتمر سيجما أولوموك التشيكي
نرشح لكم
قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر لا ريبوبليكا: توديع إنتر المبكر أوروبيا يقوده للتخلي عن 7 لاعبين الدوري الأوروبي - نوتنجهام يحبط محاولة فنربشخة.. مواجهات قوية منتظرة في ثمن النهائي التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا لـ ريال مايوركا دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي "هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال "نرغب في ضم العديد من اللاعبين".. ديكو يكشف حقيقة مفاوضات ألفاريز
أخر الأخبار
وصف خصمه بـ "الوقح".. نيمار يسجل هدفين ويقود سانتوس لأول انتصار في الدوري البرازيلي ساعة | أمريكا
قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027 2 ساعة | كرة سلة
لا ريبوبليكا: توديع إنتر المبكر أوروبيا يقوده للتخلي عن 7 لاعبين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي - نوتنجهام يحبط محاولة فنربشخة.. مواجهات قوية منتظرة في ثمن النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا 3 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه
/articles/524196/مهاجم-الأهلي-السابق-لاعب-مصري-يقود-فريقه-التشيكي-إلى-دور-الـ16-في-دوري-المؤتمر