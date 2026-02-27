دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا

حقق القناة متصدر ترتيب دوري المحترفين، انتصارا ثمينا أمام طنطا بهدف مقابل لا شيء، في الجولة الـ24 من المسابقة.

وسجل الهدف الوحيد مصطفى حمادة، ورفع القناة رصيده إلى النقطة 55 في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين ليظل الفارق بينه وبين بترول أسيوط صاحب المركز الثاني 10 نقاط.

وانتصر بترول أسيوط صاحب المركز الثاني على الداخلية بـ4-0 في إطار الجولة 24 رافعا رصيده للنقطة 44 بالمركز الثاني.

وتعادل الترسانة مع بروكسي 3-3 ليرتفع رصيد الترسانة عند النقطة 29 ويصبح رصيد بروكسي 33 نقطة.

وسقط المنصورة في فخ التعادل السلبي مع مالية كفر الزيات.

وتمكن السكة الحديد من تحقيق انتصارا ثمينا بهدفين مقابل لا شيء، ليرتفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 32 في المركز العاشر.

وتعادل أبو قير للأسمدة مع مسار بهدف مقابل هدف ليرتفع رصيد أبو قير للنقطة 41 ويصل مسار للنقطة 39.

وتستكمل مباريات الجولة غدا الجمعة بمواجة لافيينا مع ديروط، وبلدية المحلة مع المصرية للاتصالات، وراية أمام أسوان.