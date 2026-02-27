خبر في الجول - زيزو وتريزيجيه جاهزان لمواجهة زد

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أحمد زيزو - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

أصبح الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" جاهزا للمشاركة في مباراة زد المقبلة، حسبما علم FilGoal.com.

وشارك الثنائي في مران الأهلي الجماعي الخميس بعد التعافي من الإصابة استعدادا للقاء زد يوم السبت المقبل.

وأًصيب زيزو خلال مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بشد في العضلة الخلفية يوم 4 فبراير.

فيما أًصيب تريزيجيه بشد أسفل العضلة الخلفية تعرض لها في نفس المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة عن الصدارة.

بينما زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

