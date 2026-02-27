التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا لـ ريال مايوركا

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

الأرجنتيني مارتن ديميكليس

أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني، تعاقده مع الأرجنتيني مارتن ديميكليس لتدريب الفريق.

وعلن ريال مايوركا قبل يومين إقالة مدربه جاجوبا أراساتي لسوء النتائج.

وكشف مايوركا عن تفاصيل تعاقده مع ديميكليس الذي يمتد حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

Image

ويحتل مايوركا حاليا المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن إلتشي صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

وأنهى مايوركا الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

وسيلعب مايوركا مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد يوم السبت المقبل 28 فبراير في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقاد ديميكليس ريفير بليت الأرجنتيني، ومونتيري المكسيكي، لتصبح تجربة ريال مايوركا هي الثالثة في مسيرته كرجل أول.

وفاز ديميكليس بـ 3 بطولات خلال مسيرته كمدرب مع ريفير بليت بواقع بطولة للدوري الأرجنتيني، وبطولتين للسوبر.

