تقرير: أرسنال يصارع ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم جوردون

الخميس، 26 فبراير 2026 - 23:53

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون

يستهدف نادي أرسنال التعاقد مع أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ذا صن عن انضمام أرسنال لصراع ضم لاعب الوسط الإنجليزي، مع ليفربول ومانشستر يونايتد.

الصحيفة أوضحت أن أرسنال يسعى لضم لاعب نيوكاسل مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى لـ جوردن عامين في عقده مع نيوكاسل.

وأنفق أرسنال 250 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت ذا صن، إلى نيوكاسل سيسعى للحصول على 95 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن خدمات جوردون.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال سيسعى للاستغناء عن عدد من لاعبيه خلال الصيف وأبرزهم كريستيان نورجارد المنضم حديثا من برينتفورد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني الصيف الماضي.

ولكن لم يبدأ نورجارد أي مباراة أساسيا في ظل تألق مارتن زوبيميندي.

كما من المتوقع أن يفتح أرسنال باب الرحيل أمام بن وايت الظهير الأيمن للفريق، والذي يبحث عن فرصة اللعب أساسيا، في ظل وجود يورين تيمبر.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه مانشستر سيتي.

جوردن صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 38 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 14 هدفا، وصنع 5 أهداف.

