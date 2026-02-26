تقرير: سيجاور ديباي.. لينجارد يقترب من كورينثيانز البرازيلي

الخميس، 26 فبراير 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

حيسي لينجارد

وصل نادي كورينثيانز البرازيلي لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع الإنجليزي جيسي لينجارد لضمه في صفقة انتقال حر.

ووفقا لشبكة ESPN البرازيلية فإن الإنجليزي عُرضت خدماته على النادي البرازيلي خلال الأيام الماضية.

وسيجتمع مسؤولو النادي مع المدير الفني وجهازه المعاون لبحث المفاوضات مع اللاعب الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز في ظهور باكيتا.. كورينثيانز يتوج بـ كأس السوبر البرازيلي على حساب فلامنجو الهلال يعلن إعارة جناحه إلى كورينثيانز تقرير: لتوفير 46 ألف دولار شهريا.. كورينثيانز يرغب في مغادرة ديباي لجناحه الفندقي

وكان لينجارد قد دخل في مفاوضات مع نادي ريمو البرازيلي الذي يقوده كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك لكن لم تتقدم المفاوضات.

وإذا انضم الإنجليزي لصفوف كورينثيانز البرازيلي فسيجاور ممفيس ديباي زميله السابق في مانشستر يونايتد.

وينافس كورينثيانز هذا الموسم في الدوري البرازيلي وكأس البرازيل وبطولة باوليستا وكوبا ليبرتادوريس، بعدما توج بلقب السوبر البرازيلي في بداية الموسم.

ويعد لينجارد صاحب الـ 33 عاما لاعبا حرا منذ رحيل عن نادي سيول الكوري الجنوبي.

وخاض لينجارد 66 مباراة مع الفريق سجل 18 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

ولعب صاحب الـ 32 عاما لأندية مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست وبرايتون ووست هام وديربي كاونتي وبرمنجهام سيتي وليستر سيتي.

كما مثل منتخب إنجلترا في 32 مباراة دولية وسجل 6 أهداف بقميص الأسود الثلاثة.

جيسي لينجارد كورينثيانز البرازيلي
نرشح لكم
نفاد تذاكر لقاء الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 ميسي: أندم على عدم تعلم الإنجليزية.. وكنت أشعر بأنني نصف جاهل رئيسة المكسيك: لا خطر على استضافة كأس العالم 2026 ونقدم الضمانات الكاملة أثلتيك: أورلاندو سيتي في مفاوضات متقدمة لضم جريزمان جاياردو يرحل عن ريفر بليت تقرير: بوكا جونيورز في مفاوضات مع ديبالا لن يصبح أكبر مدرب في كأس العالم.. أدفوكات يترك منتخب كوراساو "الإبعاد المؤقت ومراجعة الإنذار الثاني".. مجلس كرة القدم يدرس تنفيذ 4 مقترحات جديدة
أخر الأخبار
مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا 13 دقيقة | القسم الثاني
خبر في الجول - زيزو وتريزيجيه جاهزان لمواجهة زد 38 دقيقة | الدوري المصري
التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا لـ ريال مايوركا 38 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: أرسنال يصارع ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم جوردون 52 دقيقة | ميركاتو
تقرير: سيجاور ديباي.. لينجارد يقترب من كورينثيانز البرازيلي ساعة | أمريكا
بالنيران الصديقة.. أهلي جدة يتصدر الدوري السعودي مؤقتا بهدف أمام الرياض ساعة | سعودي في الجول
دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524191/تقرير-سيجاور-ديباي-لينجارد-يقترب-من-كورينثيانز-البرازيلي