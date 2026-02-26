تقرير: سيجاور ديباي.. لينجارد يقترب من كورينثيانز البرازيلي

وصل نادي كورينثيانز البرازيلي لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع الإنجليزي جيسي لينجارد لضمه في صفقة انتقال حر.

جيسي لينجارد النادي : لاعب حر كورينثيانز

ووفقا لشبكة ESPN البرازيلية فإن الإنجليزي عُرضت خدماته على النادي البرازيلي خلال الأيام الماضية.

وسيجتمع مسؤولو النادي مع المدير الفني وجهازه المعاون لبحث المفاوضات مع اللاعب الإنجليزي.

وكان لينجارد قد دخل في مفاوضات مع نادي ريمو البرازيلي الذي يقوده كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك لكن لم تتقدم المفاوضات.

وإذا انضم الإنجليزي لصفوف كورينثيانز البرازيلي فسيجاور ممفيس ديباي زميله السابق في مانشستر يونايتد.

وينافس كورينثيانز هذا الموسم في الدوري البرازيلي وكأس البرازيل وبطولة باوليستا وكوبا ليبرتادوريس، بعدما توج بلقب السوبر البرازيلي في بداية الموسم.

ويعد لينجارد صاحب الـ 33 عاما لاعبا حرا منذ رحيل عن نادي سيول الكوري الجنوبي.

وخاض لينجارد 66 مباراة مع الفريق سجل 18 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

ولعب صاحب الـ 32 عاما لأندية مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست وبرايتون ووست هام وديربي كاونتي وبرمنجهام سيتي وليستر سيتي.

كما مثل منتخب إنجلترا في 32 مباراة دولية وسجل 6 أهداف بقميص الأسود الثلاثة.