دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي

أفلت فيورنتينا من توديع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي مبكرا أمام ياجيلونيا البولندي.

وتأهل فيولا رغم الخسارة برباعية مقابل هدفين في مباراة إياب الملحق المؤهل لدوري الـ 16 ببطولة دوري المؤتمر.

فيورنتينا حقق الفوز ذهابا على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا بثلاثية نظيفة.

وفي الإياب تأخر فيورنتينا بثلاثية نظيفة في الوقت الأصلي عن طريق اللاعب بارتوش مازوريك "هاتريك" في الدقائق 23، و45+3، و49 لتمتد المباراة لوقت إضافي.

ونجح نيكولو فاجيولي لاعب فيورنتينا في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 108.

قبل أن يسجل تاراس رومانتشوك لاعب ياجيلونيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 114.

حاول أصحاب الأرض إدراك التقدم مجددا ونجحوا في تسجيل هدفا في الدقيقة 118 عن طريق خيسيوس إيماز، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدفين.

وخاض فيورنتينا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مرتين، خلال النسخ الأربعة للبطولة.

خسر فيولا نهائي 2023 أمام وست هام 2-1، قبل أن يخسر أمام أولمبياكوس عام 2024 بهدف نظيف.

وتواجد فيورنتينا في المركز الـ15 في مرحلة الدوري، ليخوض الملحق.

وينتظر فيورنتينا قرعة دور الـ16 المقررة يوم الجمعة، حيث سيواجه إما راكوف تشيستوخوفا البولندي، أو ستراسبورج الفرنسي.