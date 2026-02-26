دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي

الخميس، 26 فبراير 2026 - 23:22

كتب : FilGoal

مويس كين - فيورنتينا

أفلت فيورنتينا من توديع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي مبكرا أمام ياجيلونيا البولندي.

وتأهل فيولا رغم الخسارة برباعية مقابل هدفين في مباراة إياب الملحق المؤهل لدوري الـ 16 ببطولة دوري المؤتمر.

فيورنتينا حقق الفوز ذهابا على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا بثلاثية نظيفة.

أخبار متعلقة:
في مفاجأة كبرى.. فيورنتينا يفوز على كومو الإعارة الرابعة.. فيورنتينا يضم روجاني من يوفنتوس توتو سبورت: فيورنتينا يقترب من استعارة روجاني مع بند إلزامي حال الاستمرار في الدوري

وفي الإياب تأخر فيورنتينا بثلاثية نظيفة في الوقت الأصلي عن طريق اللاعب بارتوش مازوريك "هاتريك" في الدقائق 23، و45+3، و49 لتمتد المباراة لوقت إضافي.

ونجح نيكولو فاجيولي لاعب فيورنتينا في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 108.

قبل أن يسجل تاراس رومانتشوك لاعب ياجيلونيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 114.

حاول أصحاب الأرض إدراك التقدم مجددا ونجحوا في تسجيل هدفا في الدقيقة 118 عن طريق خيسيوس إيماز، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدفين.

وخاض فيورنتينا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مرتين، خلال النسخ الأربعة للبطولة.

خسر فيولا نهائي 2023 أمام وست هام 2-1، قبل أن يخسر أمام أولمبياكوس عام 2024 بهدف نظيف.

وتواجد فيورنتينا في المركز الـ15 في مرحلة الدوري، ليخوض الملحق.

وينتظر فيورنتينا قرعة دور الـ16 المقررة يوم الجمعة، حيث سيواجه إما راكوف تشيستوخوفا البولندي، أو ستراسبورج الفرنسي.

فيورنتينا دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا لـ ريال مايوركا "هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال "نرغب في ضم العديد من اللاعبين".. ديكو يكشف حقيقة مفاوضات ألفاريز مدرب توتنام: تحقيق النقاط أهم من الأداء.. الأمر أشبه بالحياة أو الموت بنفيكا يصدر بيانا لكشف حقيقة اعتراف لاعبه بإهانة فينيسيوس برينتفورد يعلن تجديد عقد مدربه حتى 2032 تقرير: انتكاسة جديدة لمانويل نوير نفاد تذاكر لقاء الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026
أخر الأخبار
دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا 50 ثاتيه | القسم الثاني
خبر في الجول - زيزو وتريزيجيه جاهزان لمواجهة زد 25 دقيقة | الدوري المصري
التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا لـ ريال مايوركا 25 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: أرسنال يصارع ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم جوردون 40 دقيقة | ميركاتو
تقرير: سيجاور ديباي.. لينجارد يقترب من كورينثيانز البرازيلي 49 دقيقة | أمريكا
بالنيران الصديقة.. أهلي جدة يتصدر الدوري السعودي مؤفتا بهدف أمام الرياض 59 دقيقة | سعودي في الجول
دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
"هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524190/دوري-المؤتمر-فيورنتينا-يفلت-من-مفاجأة-ياجيلونيا-ويتأهل-لثمن-النهائي