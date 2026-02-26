بالنيران الصديقة.. أهلي جدة يتصدر الدوري السعودي مؤقتا بهدف أمام الرياض

تصدر أهلي جدة الدوري السعودي بشكل مؤقت بتحقيق انتصار صعب على الرياض بهدف مقابل لا شيء.

سجل هدف المباراة الوحيد ميلان بورجان بالخطأ في مرماه.

ورفع أهلي جدة رصيده لـ 59 نقطة من 18 انتصارا، و5 تعادلات، وهزيمة واحدة، وابتعد بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي سيواجه الفيحاء السبت المقبل.

وأحرز روجر إيبانيز هدف أول لأهلي جدة، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل ميلان بورجان هدف التقدم لأهلي جدة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75 بعد كرة رأسية من إيفان توني اصطدمت في ميلان لتسكن شباك الرياض.

وعاد إيفان توني ليسجل هدف الفريق الثاني بالدقيقة 87 لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف.

وانتهت المباراة فوز أهلي جدة بهدف نظيف، ليحقق انتصارا ثمينا جعله في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت.

video:1