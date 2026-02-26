بالنيران الصديقة.. أهلي جدة يتصدر الدوري السعودي مؤقتا بهدف أمام الرياض

الخميس، 26 فبراير 2026 - 23:34

كتب : FilGoal

إيفان توني

تصدر أهلي جدة الدوري السعودي بشكل مؤقت بتحقيق انتصار صعب على الرياض بهدف مقابل لا شيء.

سجل هدف المباراة الوحيد ميلان بورجان بالخطأ في مرماه.

ورفع أهلي جدة رصيده لـ 59 نقطة من 18 انتصارا، و5 تعادلات، وهزيمة واحدة، وابتعد بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي سيواجه الفيحاء السبت المقبل.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الخميس 26 فبراير 2026.. منتخب السلة بالتصفيات وأهلي جدة لقمة الدوري الرياضية: تعطل تقنية التسلل شبه الآلي تسبب في أزمة لقاء ضمك وأهلي جدة بعد الخسارة من أهلي جدة.. ضمك يصدر بيانا ناريا بشأن أخطاء الحكام مدرب أهلي جدة: كل فرق الدوري السعودي تعاني أمام ضمك

وأحرز روجر إيبانيز هدف أول لأهلي جدة، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل ميلان بورجان هدف التقدم لأهلي جدة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75 بعد كرة رأسية من إيفان توني اصطدمت في ميلان لتسكن شباك الرياض.

وعاد إيفان توني ليسجل هدف الفريق الثاني بالدقيقة 87 لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف.

وانتهت المباراة فوز أهلي جدة بهدف نظيف، ليحقق انتصارا ثمينا جعله في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت.

الأهلي الدوري السعودي الرياض
نرشح لكم
بث 6 مواسم من مسابقات الكرة السعودية = ملياران و320 مليون ريال رئيس ألميريا: رونالدو الشخصية الأعظم في تاريخ كرة القدم.. وسعداء باختياره لنا بعد شراء 25% من أسهمه.. رونالدو: ألميريا يمتلك أسسا قوية وإمكانيات واضحة للنمو رومانو: رونالدو اشترى 25% من أسهم ألميريا مواعيد مباريات الخميس 26 فبراير 2026.. منتخب السلة بالتصفيات وأهلي جدة لقمة الدوري الهلال يعلن تفاصيل إصابة ومدة غياب بنزيمة في غياب نبيل عماد.. النصر يخطف الصدارة بخماسية ورونالدو يقترب خطوة من الـ1000 بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفيحاء ويستمر ثامنا في الدوري السعودي
أخر الأخبار
قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027 33 دقيقة | كرة سلة
لا ريبوبليكا: توديع إنتر المبكر أوروبيا يقوده للتخلي عن 7 لاعبين 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي - نوتنجهام يحبط محاولة فنربشخة.. مواجهات قوية منتظرة في ثمن النهائي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا ساعة | القسم الثاني
خبر في الجول - زيزو وتريزيجيه جاهزان لمواجهة زد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه
/articles/524189/بالنيران-الصديقة-أهلي-جدة-يتصدر-الدوري-السعودي-مؤقتا-بهدف-أمام-الرياض