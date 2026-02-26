دياب لـ في الجول: زيادة الحضور الجماهيري في القاهرة وبرج العرب لـ 40 ألف

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية زيادة أعداد الحضور الجماهيري في الدوري المصري على ملعب القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية.

وكشف دياب لـ FilGoal.com: "تلقينا موافقة من الجهات الأمنية على زيادة أعداد الجماهير في ملعبي القاهرة وبرج العرب لتصبح 40 ألف متفرج بدلا من 30".

وأضاف "بالتالي سيتم فتح بيع التذاكر للجماهير في مدرجات الدرجة الثانية بواقع 2000 مقعد يمينا و2000 مقعد يسارا".

وأتم "سيتم زيادة أعداد التذاكر في الدرجة الثالثة 3000 مقعد يمينا ومثلها يسارا".

وبالفعل أصبح متاحا شراء تذاكر المباريات في استاد القاهرة على موقع "تذكرتي" في الدرجة الثانية وتبلغ قيمتها 150 جنيه.

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة في 2024 الموافقة على حضور 30 ألف من الجمهور في استادات القاهرة وبرج العرب في المباريات المحلية، مع حضور الجمهور بالسعة الكاملة لباقي الملاعب المصرية.

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع

السبت 28 فبراير

الإسماعيلي × الجونة.. 9:30 مساء - استاد الإسماعيلية.

طلائع الجيش × حرس الحدود.. 9:30 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري.

الأهلي × زد.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا.. 9:30 مساء - استاد السلام.

الأحد 1 مارس

إنبي × المصري.. 9:30 مساء - استاد السويس الجديد.

بيراميدز × الزمالك.. 9:30 مساء - استاد الدفاع الجوي.

مودرن سبورت × بتروجت.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

البنك الأهلي × سموحة.. 9:30 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

الإثنين 2 مارس

الاتحاد السكندري × غزل المحلة.. 9:30 مساء - استاد الإسكندرية.

