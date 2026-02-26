"نرغب في ضم العديد من اللاعبين".. ديكو يكشف حقيقة مفاوضات ألفاريز

الخميس، 26 فبراير 2026 - 22:59

كتب : FilGoal

ديكو

كشف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن دعمه الكامل لخوان لابورتا في انتخابات رئاسة النادي.

وقال ديكو في تصريحات لوسائل الإعلام نقلتها موندو ديبورتيفو: "لابورتا كان رئيسي خلال حقبة ذهبية لبرشلونة، وأنا من مشجعي برشلونة منذ التسعينيات، مع فريق الأحلام، لم أكن عضوا حينها، لكنني الآن كذلك، وأشعر أنني مشجع، أدعم من أؤمن بأنه الأفضل للنادي".

وعن إصابة فرينكي دي يونج؟ قال: "الحقيقة هي أن الأمر كان مفاجئا، يمكن أن يحدث ذلك لأننا نتدرب بجد وبشكل جيد، لكن التوقيت ليس جيداً لحدوث أي إصابة، وخاصة إصابة فرينكي، الذي هو في مستوى عال جدا وسنفتقده بالتأكيد".

وواصل "الجميع يريد أن يكون متاحا في هذه اللحظة المهمة للغاية من الموسم، ولكن سيتعين علينا التغلب على ذلك، كما تغلبنا على إصابات أخرى".

وعن التعاقد مع خوليان ألفاريز قال: "لم نتحدث مع أي أندية أو لاعبين، حتى لو أعجبنا أحدهم، فالوقت ليس مناسبا الآن، نحن راضون عن الفريق الذي لدينا، هناك العديد من اللاعبين الذين نرغب في ضمهم".

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام ليفانتي 3-0 في إطار الدوري الإسباني ليعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري بعدما تعرض ريال مدريد لهزيمة أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف.

وأعلن برشلونة تقدم خوان لابورتا رئيس النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم من مناصبهم.

وتأتي تلك الخطوة من أجل أن يكونوا مؤهلين لخوض انتخابات مجلس إدارة برشلونة الجديد.

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

وتولى رافائيل يوستي نائب الرئيس الحالي، أعمال رئاسة النادي بدلا من لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبا للرئيس وأمينا للسر، وألفونس كاسترو أمينا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

وينص قانون الرياضة الإسباني يجبر 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي على التقدم باستقالتهم قبل الدعوة للانتخابات وعلى رأسهم رئيس النادي خوان لابورتا.

ويجب أن يتقدم كل شخص سيترشح للانتخابات باستقالته إذا رغب في الترشح من جديد.

ويتولى لابورتا رئاسة برشلونة منذ عام يوليو من عام 2021.

