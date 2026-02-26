النني يشارك في خماسية الجزيرة أمام الشارقة بالدوري الإماراتي

شارك محمد النني أساسيا في فوز فريقه الجزيرة أمام الشارقة بالدوري الإماراتي.

واكتسح الجزيرة ضيفه بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

ولعب النني أساسيا من بداية المباراة قبل استبداله في الدقيقة 72.

سجل أهداف الجزيرة برونو كونسيساو في الدقيقة 20، وهدفين لنبيل فقير في الدقيقتين 28 من ضربة جزاء، و31، قبل أن يسجل فليسيو ميلسون الهدف الرابع في الدقيقة 35.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، اكتفى أصحاب الأرض بهدف خامس عن طريق سايمون بانزا في الدقيقة 50.

وبتلك النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد الشارقة عند 17 نقطة في المركز الـ11.

ولعب النني صاحب الـ33 عاما هذا الموسم 17 مباراة في كافة البطولات وسجل هدفا وحيدا.

وانضم النني إلى الجزيرة قادما من أرسنال في صيف 2024 في صفقة انتقال حر.