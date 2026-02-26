النني يشارك في خماسية الجزيرة أمام الشارقة بالدوري الإماراتي

الخميس، 26 فبراير 2026 - 22:00

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة

شارك محمد النني أساسيا في فوز فريقه الجزيرة أمام الشارقة بالدوري الإماراتي.

واكتسح الجزيرة ضيفه بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

ولعب النني أساسيا من بداية المباراة قبل استبداله في الدقيقة 72.

أخبار متعلقة:
بمشاركة ربيعة والنني.. العين يفوز على الجزيرة في كلاسيكو الإمارات البطائح يحصد نقطة أمام الجزيرة بمشاركة النني وغياب إبراهيم عادل النني يشارك في فوز الجزيرة على عجمان بالدوري الإماراتي

سجل أهداف الجزيرة برونو كونسيساو في الدقيقة 20، وهدفين لنبيل فقير في الدقيقتين 28 من ضربة جزاء، و31، قبل أن يسجل فليسيو ميلسون الهدف الرابع في الدقيقة 35.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، اكتفى أصحاب الأرض بهدف خامس عن طريق سايمون بانزا في الدقيقة 50.

وبتلك النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد الشارقة عند 17 نقطة في المركز الـ11.

ولعب النني صاحب الـ33 عاما هذا الموسم 17 مباراة في كافة البطولات وسجل هدفا وحيدا.

وانضم النني إلى الجزيرة قادما من أرسنال في صيف 2024 في صفقة انتقال حر.

محمد النني الجزيرة
نرشح لكم
تقرير: عاد من الموت.. أنطونيو إلى السيلية القطري الاتحاد الليبي يعلن رحيل التونسي خالد بن يحيى قبل مواجهة مؤمن سليمان.. الزوراء العراقي يعلن بديل عماد النحاس مواعيد مباريات الخميس 26 فبراير 2026.. منتخب السلة بالتصفيات وأهلي جدة لقمة الدوري تقرير: الاتحاد الليبي يخطط للتعاقد مع موكوينا ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب للمرة الثانية.. الاتحاد المغربي ينفي رحيل الركراكي الصفاقسي يعلن إصابة علي معلول
أخر الأخبار
"هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
"نرغب في ضم العديد من اللاعبين".. ديكو يكشف حقيقة مفاوضات ألفاريز 22 دقيقة | الدوري الإسباني
دياب لـ في الجول: زيادة الحضور الجماهيري في القاهرة وبرج العرب لـ 40 ألف 28 دقيقة | الدوري المصري
كاف يعلن زيادة الجوائز المالية للفائزين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
النني يشارك في خماسية الجزيرة أمام الشارقة بالدوري الإماراتي ساعة | الوطن العربي
قبل التجمع في السعودية.. تحديد مواعيد دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا النخبة ساعة | آسيا
مدرب توتنام: تحقيق النقاط أهم من الأداء.. الأمر أشبه بالحياة أو الموت ساعة | الكرة الأوروبية
بنفيكا يصدر بيانا لكشف حقيقة اعتراف لاعبه بإهانة فينيسيوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524185/النني-يشارك-في-خماسية-الجزيرة-أمام-الشارقة-بالدوري-الإماراتي