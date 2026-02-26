"هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال

الخميس، 26 فبراير 2026 - 23:01

كتب : FilGoal

رودريجو

كشف رودريجو لاعب ريال مدريد عن سبب طرده أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الأخيرة لنظام الدوري بأبطال أوروبا.

وقال رودريجو في بودكاست Lives Do Jon والذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "تم إيقافي لأنني اشتكيت للحكم، طلبت إضافة دقيقة واحدة، فقام بإشهار بطاقة صفراء في وجهي".

وواصل "فقلت له: هل تمزح؟، وبعد ذلك عاقبني بالبطاقة الصفراء الثانية، وتعرضت للإيقاف لمباراتين بسبب هذه الجملة فقط، كان الأمر لا يصدق".

وتعرض ريال مدريد للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف في هذه المباراة التي سمحت لبنفيكا للتأهل للملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واضطر ريال مدريد لخوض الملحق المؤهل لدور الـ16 بعد هذه الهزيمة، حيث احتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثامن.

وواجه بنفيكا ريال مدريد في مباراتين الملحق، ليحقق ريال مدريد الانتصار ذهابا بهدف مقابل لا شيء، وإيابا 2-1.

وغاب رودريجو عن المواجهتين أمام بنفيكا بسبب الإيقاف الذي تعرض له اللاعب البرازيلي بعد قرار الاتحاد الأوروبي.

وينتظر ريال مدريد قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة لمعرفة خصمه في دور الـ16، حيث من المنتظر أن يواجه إما مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة.

وخاض رودريجو مع ريال مدريد الموسم الحالي 26 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا رودريجو
