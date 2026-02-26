قبل التجمع في السعودية.. تحديد مواعيد دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا النخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة لموسم 2025-2026.

وانتهت مرحلة الدوري من القسمين الشرقي والغربي للقارة الصفراء بتصدر الهلال السعودي وماشيدا الياباني لترتيب المجموعتين.

ولا تقام قرعة لمواجهات دور الـ 16 من المسابقة إذ يلتقي أول ترتيب القسم الشرقي مع الثامن والثاني مع السابع وهكذا وهو ما سيحدث أيضا في القسم الغربي.

وجاءت مباريات ربع النهائي

الذهاب

السد القطري × الهلال السعودي – 3 مارس

الدحيل القطري × أهلي جدة السعودي – 2 مارس

شباب الأهلي دبي الإماراتي × تراكتور الإيراني – 2 مارس

الوحدة الإماراتي × اتحاد جدة السعودي – 3 مارس

جانجون الكوري الجنوبي × ماشيدا الياباني – 3 مارس

سيول الكوري الجنوبي × فيسيل كوبي الياباني – 4 مارس

جوهور دارول التعظيم الماليزي × سينفيرتشي هيروشيما الياباني – 4 مارس

ملبورن سيتي الإسترالي × بوريرام التايلاندي – 3 مارس

الإياب

الهلال السعودي × السد القطري – 10 مارس

أهلي جدة السعودي × الدحيل القطري – 9 مارس

تراكتور الإيراني × شباب الأهلي دبي الإماراتي – 9 مارس

اتحاد جدة السعودي × الوحدة الإماراتي – 10 مارس

ماشيدا الياباني × جانجون الكوري الجنوبي – 10 مارس

فيسيل كوبي الياباني × سيول الكوري الجنوبي – 11 مارس

سينفيرتشي هيروشيما الياباني × جوهور دارول التعظيم الماليزي – 11 مارس

بوريرام التايلاندي × ملبورن سيتي الإسترالي – 10 مارس

ومن المنتظر أن تقام قرعة الأدوار الحاسمة بدءا من ربع النهائي وحتى النهائي يوم 25 مارس المقبل.

وستقام جميع مباريات تلك المرحلة بالكامل في المملكة العربية السعودية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط.

وسيحسم بطل النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا النخبة يوم 25 أبريل المقبل في جدة.

يذكر أن أهلي جدة فاز بلقب المسابقة في النسخة الأولى بنظامها الجديدة الموسم الماضي.