مدرب توتنام: تحقيق النقاط أهم من الأداء.. الأمر أشبه بالحياة أو الموت

الخميس، 26 فبراير 2026 - 21:55

كتب : FilGoal

إيجور تودور - توتنام

كشف إيجور تودور مدرب توتنام عن هدفه الحالي مع فريقه بتحقيق الانتصارات دون النظر للأداء.

وقال إيجور في تصريحات لسكاي سبورت: "لا يوجد وقت كاف للتفكير في الأداء أو الأسلوب، يجب الاستعداد لكل مباراة، والحصول على النقاط بأي طريقة كانت".

وواصل "للأسف، الأمر واضح تماما بالنسبة لي، أنا لست من المدربين الذين لا يرغبون في تحسين أسلوب اللعب أو تطوير الأداء، لكن في هذه المرحلة لا يمكن التفكير في هذه الأمور".

أخبار متعلقة:
يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور تودور: هناك فجوة كبيرة جدا مع أرسنال تشكيل دربي لندن – مواني يقود هجوم توتنام في أول مباراة لـ تودور.. وإيزي أساسي مع أرسنال مؤتمر تودور: تدربنا بـ 13 لاعبا استعدادا لـ أرسنال

وأردف "إذا أدركت حجم الصعوبات الموجودة، فربما نعم، مواجهة فولام المباراة المقبلة التحدي الأكبر لنا".

وكشف "أسلوب اللعب يأتي في المرتبة الثانية، لأن الأمر أشبه بالحياة أو الموت، إن جاز التعبير بروح رياضية".

وأتم "فان دي فين لاعب رائع، ومحترف للغاية، والفترة المقبلة سيتناقش مع إدارة توتنام حول تجديد عقده، هو قائدنا ونطمح أن يستمر أطول وقت معنا".

وتعرض توتنام للهزيمة أمام أرسنال بنتيجة 4-1 في المباراة الأولى للمدرب إيجور مع توتنام على ملعب توتنام.

وتولى المدرب الكرواتي القيادة الفنية لتوتنام خلفا لتوماس فرانك المقال من تدريب الفريق مؤخرا بسبب سوء النتائج.

ويحتل توتنام المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 7 انتصارات و8 تعادلات و12 هزيمة.

إيجور تودور توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي "هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال "نرغب في ضم العديد من اللاعبين".. ديكو يكشف حقيقة مفاوضات ألفاريز بنفيكا يصدر بيانا لكشف حقيقة اعتراف لاعبه بإهانة فينيسيوس برينتفورد يعلن تجديد عقد مدربه حتى 2032 تقرير: انتكاسة جديدة لمانويل نوير نفاد تذاكر لقاء الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو
أخر الأخبار
دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
"هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
"نرغب في ضم العديد من اللاعبين".. ديكو يكشف حقيقة مفاوضات ألفاريز 34 دقيقة | الدوري الإسباني
دياب لـ في الجول: زيادة الحضور الجماهيري في القاهرة وبرج العرب لـ 40 ألف 40 دقيقة | الدوري المصري
كاف يعلن زيادة الجوائز المالية للفائزين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
النني يشارك في خماسية الجزيرة أمام الشارقة بالدوري الإماراتي ساعة | الوطن العربي
قبل التجمع في السعودية.. تحديد مواعيد دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا النخبة ساعة | آسيا
مدرب توتنام: تحقيق النقاط أهم من الأداء.. الأمر أشبه بالحياة أو الموت ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524182/مدرب-توتنام-تحقيق-النقاط-أهم-من-الأداء-الأمر-أشبه-بالحياة-أو-الموت