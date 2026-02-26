مدرب توتنام: تحقيق النقاط أهم من الأداء.. الأمر أشبه بالحياة أو الموت

كشف إيجور تودور مدرب توتنام عن هدفه الحالي مع فريقه بتحقيق الانتصارات دون النظر للأداء.

وقال إيجور في تصريحات لسكاي سبورت: "لا يوجد وقت كاف للتفكير في الأداء أو الأسلوب، يجب الاستعداد لكل مباراة، والحصول على النقاط بأي طريقة كانت".

وواصل "للأسف، الأمر واضح تماما بالنسبة لي، أنا لست من المدربين الذين لا يرغبون في تحسين أسلوب اللعب أو تطوير الأداء، لكن في هذه المرحلة لا يمكن التفكير في هذه الأمور".

وأردف "إذا أدركت حجم الصعوبات الموجودة، فربما نعم، مواجهة فولام المباراة المقبلة التحدي الأكبر لنا".

وكشف "أسلوب اللعب يأتي في المرتبة الثانية، لأن الأمر أشبه بالحياة أو الموت، إن جاز التعبير بروح رياضية".

وأتم "فان دي فين لاعب رائع، ومحترف للغاية، والفترة المقبلة سيتناقش مع إدارة توتنام حول تجديد عقده، هو قائدنا ونطمح أن يستمر أطول وقت معنا".

وتعرض توتنام للهزيمة أمام أرسنال بنتيجة 4-1 في المباراة الأولى للمدرب إيجور مع توتنام على ملعب توتنام.

وتولى المدرب الكرواتي القيادة الفنية لتوتنام خلفا لتوماس فرانك المقال من تدريب الفريق مؤخرا بسبب سوء النتائج.

ويحتل توتنام المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 7 انتصارات و8 تعادلات و12 هزيمة.