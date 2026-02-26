بنفيكا يصدر بيانا لكشف حقيقة اعتراف لاعبه بإهانة فينيسيوس

أوضح نادي بنفيكا البرتغالي أن لاعبه جانليوكا بريستياني لم يعترف بتوجيه إهانات عنصرية لـ فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وأصدر النادي بيانا عبر موقعه بعد صدر تقرير من صحيفة "Correio da Manha" البرتغالية أشارت إلى أن اللاعب اعترف بتوجيه إهانة عنصرية لفينيسيوس.

وجاء بيان بنفيكا عبر موقعه

"ينفي نادي بنفيكا بشكل قاطع أن يكون جانليوكا بريستياني أبلغ الفريق أو إدارة النادي بأنه وجّه إهانة عنصرية لـ فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وكما سبق الإعلان عنه، اعتذر اللاعب لزملائه عن الحادث التي وقعت خلال مباراة ريال مدريد، معرباً عن أسفه لخطورتها وتداعياتها، ومؤكداً للجميع، كما فعل منذ البداية، أنه ليس عنصرياً".

وقرر الاتحاد الأوروبي سابقا إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت (التفاصيل).

وأوقف بريستياني لحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم تلفظه بعبارات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد خلال لقاء الفريقين في ذهاب ملحق دور الـ16 الأسبوع الماضي.

وغاب الأرجنتيني عن مواجهة ريال مدريد أمس الأربعاء والتي انتهت بانتصار الملكي بنتيجة 2-1 والتأهل لدور الـ 16 من أبطال أوروبا.

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.