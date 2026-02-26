فنربخشة يحصد 2 مليون يورو بسبب أردا جولر

الخميس، 26 فبراير 2026 - 20:52

كتب : FilGoal

أردا جولر - ريال مدريد ضد يوفنتوس

سيدفع ريال مدريد مبلغ 2 مليون يورو إلى فنربخشه التركي، وفقا لبنود العقد المبرم بينهما حين انتقل أردا جولر للفريق الملكي، حسب جريدة أس.

وانتقل جولر من فنربخشة إلى ريال مدريد في صيف 2023.

وأوضح التقرير أن وصول أردا جولر إلى 100 مباراة بقميص الملكي يعني حصول فنربخشة على مليوني يورو، حسب شروط العقد.

ولم يعلن ريال مدريد حين ضم اللاعب قيمة الصفقة، لكن تقارير أفادت بأنه دفع 20 مليون يورو + 10 ملايين يورو حسب أداء اللاعب.

خلال الـ100 مباراة، سجل البالغ من العمر 21 عاما 15 هدفا.

أما هذا الموسم، فقد لعب أردا جولر في كل مباريات ريال مدريد الـ39 بمختلف المسابقات، ولم يغب عن أي مباراة.

وسجل الدولي التركي 3 أهداف وصنع 12.

