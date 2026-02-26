أفشة: لم يتول تدريب الأهلي مدرب سيئ.. وشيكابالا يتفوق على أبو تريكة في هذا الأمر

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب الاتحاد السكندري المعار من النادي الأهلي عن أسوء مدرب تولى تدريب الفريق أثناء وجوده مع الأهلي.

وقال أفشه في تصريحات لقناة "القاهرة والناس": "لا يوجد مدرب سيئ تولى تدريب الأهلي، ولا يمكن أن يتولى تدريب الأهلي مدرب سيئ، هناك مدربون لم أشارك معهم، لكن جميعهم مميزون".

وواصل "شاركت مع جميع المدربين، باستثناء خوسيه ريبيرو، أما مارسيل كولر فلم أبدأ معه مباريات عديدة، لكنني كنت أشارك في الشوط الثاني".

وأردف "لا توجد أي مشاكل داخل غرفة ملابس الأهلي، هذا هو الرزق، ومن الطبيعي عندما ينضم زيزو إلى الأهلي أن تختلف مستحقاته المالية، ولم تحدث أي مشاكل أمامي".

وأتم "محمد أبو تريكة لاعب متكامل، لكن من حيث الفرديات فقط فـشيكابالا الأفضل".

وخاض أفشة مع الأهلي 277 مباراة مسجلا 45 هدفا، وصنع 50 آخرين.

وغاب أفشة عن الاتحاد السكندري أمام بتروجيت بسبب الإصابة التي تعرض لها، وتلقى الاتحاد هزيمة بهدف مقابل لا شيء أمام بتروجيت في الجولة 19 من الدوري المصري.

وساهم أفشة مع الاتحاد السكندري في تسجيل هدف وصناعة آخر في 5 مباريات خاضها مع الفريق السكندري منذ انتقاله من الأهلي في يناير.

