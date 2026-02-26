تقرير: عاد من الموت.. أنطونيو إلى السيلية القطري

الخميس، 26 فبراير 2026 - 20:38

كتب : FilGoal

مايكل أنطونيو - وست هام - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

اتفق الجاميكي مايكل أنطونيو مهاجم وست هام، على الانضمام إلى نادي السيلية القطري في صفقة انتقال حر.

وستكون مشاركة أنطونيو هي الأولى منذ تعرضه لحادث سيارة مروع في ديسمبر 2024.

وكانت التقارير تشير إلى أن الحادث سيبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى عام.

وبعد تعرض اللاعب للحادث أفاد نادي وست هام يونايتد في بيان: "يؤكد النادي مايكل أنطونيو خضع لعملية جراحية لعلاج كسر في أحد أطرافه السفلية بعد تعرضه لحادث سير".

Image

وسيلعب أنطونيو صاحب الـ 35 عاما، مع السيلية 6 مباريات فقط هذا الموسم، حيث يستمر الدوري القطري حتى 2024.

وخلال فترة ابتعاده عن الملاعب تدريب أنطونيو مع فريق وست هام للشباب تحت 21 عاما، وبرينتفورد وليستر سيتي.

ووفقا لـ ذا صن، كان أنطونيو قريبا من الانضمام إلى ليستر سيتي لولا تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال فترة تدريبه معهم.

كما كان قريبا من الانضمام إلى نادي تشارلتون أحد أندية دوري الدرجة الأولى، قبل إتمام اتفاقه مع السيلية.

وشارك أنطونيو خلال تلك الفترة كبديل 3 مرات مع منتخب جامايكا في الكأس الذهبية.

ويحتل نادي السيلية المركز التاسع في الدوري القطري، متقدما بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وانضم المهاجم الجامايكي خلال الموسم الحالي كمحلل رياضي مع شبكة TNT Sports.

السيلية مايكل أنطونيو
