كورت زوما ينتقل إلى الوصل الإماراتي

الخميس، 26 فبراير 2026 - 19:58

أعلن نادي الوصل الإماراتي ضم المدافع الفرنسي كورت زوما حتى نهاية الموسم.

المدافع الفرنسي وقع عقده رسميا مع النادي الإماراتي يوم الخميس.

وأوضحت تقارير أنه بالرغم من اهتمام بعض الأندية الصينية، فضّل زوما الانضمام إلى الوصل.

ولعب إريك أبيدال المدير الرياضي للوصل دورًا مهمًا في إتمام الصفقة، وفقا للتقارير.

كان زوما يلعب في صفوف نادي كلوج الروماني الذي انتقل إليه الصيف الماضي.

لكنه رحل عن النادي في يناير الماضي بعدما لعب 4 مباريات فقط.

وقضى زوما الموسم الماضي معارا من وست هام يونايتد لصفوف العروبة السعودي.

وبدأ زوما مسيرته في 2009 مع سانت إيتيان وفي 2014 انتقل لتشيلسي وخرج أكثر من فترة إعارة لسانت إيتيان وستوك سيتي وإيفرتون.

وفي 2021 انتقل لوست هام في 2021 وخاض 103 مباراة وسجل 6 أهداف.

وخلال الموسم الماضي مع العروبة شارك في 20 مباراة وصنع هدفا.

وتوج زوما خلال مسيرته بـ 8 ألقاب على مستوى الأندية وكأس العالم للشباب 2013.

ويحتل الوصل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 30 نقطة.

