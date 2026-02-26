أبو ريدة يشارك في مناقشة تعديلات قوانين كرة القدم مع IFAB

الخميس، 26 فبراير 2026 - 19:41

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

يشارك هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم في الاجتماع الـ140 للمجلس الدولي لكرة القدم IFAB الذي يُقام السبت المقبل.

وأعلن المجلس الدولي جدول أعماله، حيث يناقش الأفكار الخاصة بتقليل الوقت الضائع في المباريات، بالإضافة لمقترحات إضافة عدد من الحالات يتم السماح بمراجعتها عن طريق تقنية الفيديو VAR.

ويتواجد أبو ريدة في اجتماعات IFAB ممثلًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، باعتباره أقدم أعضاء مجلس فيفا حيث تم انتخابه كعضو باللجنة التنفيذية للمرة الأولى عام 2009.

May be an image of ‎text that says '‎מקחי افا IFAB أبو ريدة يمثل

ويختص مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تأسس عام 1886 بتحديد قوانين كرة القدم، حيث يضم فيفا إلى جانب اتحادات إنجلترا، إسكتلندا، أيرلندا وويلز.

وكشفت بي بي سي، عن إمكانية اعتماد مقترح فيفا الخاص باللاعبين المصابين.

ونفذ فيفا مقترحا خلال كأس العرب يقضي بخروج اللاعب المصاب لمدة دقيقتين، ما لم ينل اللاعب صاحب الخطأ بطاقة صفراء أو حمراء، أو كان اللاعب الساقط حارس مرمى.

وبحسب بي بي سي، يجتمع IFAB يوم السبت المقبل، لمعالجة اضطرابات إيقاع المباريات والوقت الضائع.

ولا يوجد بند في القانون ينص على إبعاد اللاعب المصاب بشكل مؤقت.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا، في تصريحات نلقتها بي بي سي "قاعدة الدقيقتين تهدف إلى تقليل إهدار الوقت وتحسين سير المباراة".

وسيتم اتباع تلك القاعدة إذا بقي اللاعب ساقطا على أرض الملعب لأكثر من 15 ثانية وتسبب في تدخل الطبيب.

وذكرت بي بي سي، أن هناك خلافا حول وقت خروج اللاعب، في ظل معارضة فكرة الدقيقتين، فيما تم اقتراح خروج اللاعب لدقيقة واحدة كحل وسط.

ورغم قبول الفكرة لتقليل استخدام اللاعبين للإصابات المزعومة كوسيلة لإيقاف اللعب، إلا أن تمديد الوقت قد يعاقب اللاعب المصاب بالفعل بشكل غير مبرر.

وأشارت بي بي سي إلى أن IFAB لم يتوصل لاتفاق بشأن حل.

كما سيناقش مجلس الاتحاد الدولي IFAB مقترحات أخرى لتسريع وتيرة اللعب على غرار قاعدة الـ8 ثوان لحراس المرمى.

وبحسب بي بي سي، سيتم إضافة وقت مماثل لتنفيذ ركلات المرمى ورميات التماس، حيث ستنتقل حيازة الكرة إلى الفريق المنافس إذا استغرقت العملية وقتاً طويلاً.

كما سيتم تطبيق حد زمني قدره 10 ثوانٍ على اللاعبين المستبدلين، إذا لم يغادروا الملعب، فلن يُسمح للبديل بالدخول، ويلعب الفريق بـ 10 لاعبين حتى التوقف التالي الذي يجب ألا يكون قبل 60 ثانية على الأقل.

كما أشارت بي بي سي إلى أن أيقاف سيوافق على مراجعة حكم الفيديو للبطاقات الصفراء الثانية الممنوحة بشكل خاطئ والتي أسفر عنها بطاقة حمراء.

