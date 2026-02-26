برشلونة يوضح إصابة دي يونج ومدة غيابه

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج.

أصيب دي يونج في تدريبات الفريق يوم الخميس.

وأفاد برشلونة في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها دي يونج يوم الاثنين إصابته في عضلات الساق اليمنى".

وأتم البيان "فترة التعافي ستتراوح بين 5 و6 أسابيع".

أوضحت جريدة أس أن فرينكي دي يونج لاعب برشلونة خرج من تدريب برشلونة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف التقرير أنه بعد الفحوصات الطبية، تأكدت إصابته بتمزق في العضلات.

وبذلك سيغيب فرينكي عن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أو تشيلسي.

إذ تقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أحد يومي 10 أو 11 مارس المقبل.

بينما تقام مباراة الإياب ستكون أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.

وينتظر برشلونة معرفة منافسه في ثمن النهائي خلال القرعة التي ستقام مراسمها يوم الجمعة.