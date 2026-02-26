برشلونة يوضح إصابة دي يونج ومدة غيابه

الخميس، 26 فبراير 2026 - 19:28

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج.

أصيب دي يونج في تدريبات الفريق يوم الخميس.

وأفاد برشلونة في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها دي يونج يوم الاثنين إصابته في عضلات الساق اليمنى".

أخبار متعلقة:
بعد شهر من الغياب.. ليفربول يستعيد فريمبونج كوبي: دين هاوسن لن يعود أمام خيتافي تقرير: انتكاسة جديدة لمانويل نوير أس: مبابي لن يخضع لعملية جراحية.. والكشف عن مدة غيابه

وأتم البيان "فترة التعافي ستتراوح بين 5 و6 أسابيع".

أوضحت جريدة أس أن فرينكي دي يونج لاعب برشلونة خرج من تدريب برشلونة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف التقرير أنه بعد الفحوصات الطبية، تأكدت إصابته بتمزق في العضلات.

وبذلك سيغيب فرينكي عن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أو تشيلسي.

إذ تقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أحد يومي 10 أو 11 مارس المقبل.

بينما تقام مباراة الإياب ستكون أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.

وينتظر برشلونة معرفة منافسه في ثمن النهائي خلال القرعة التي ستقام مراسمها يوم الجمعة.

فرينكي دي يونج برشلونة
نرشح لكم
فنربخشة يحصد 2 مليون يورو بسبب أردا جولر كوبي: دين هاوسن لن يعود أمام خيتافي بشرى لحمزة عبد الكريم؟ فليك يتحدث عن دور لاماسيا والرديف في مد برشلونة باللاعبين أس: إصابة دي يونج عن برشلونة ستبعده لمدة شهر أس: مبابي لن يخضع لعملية جراحية.. والكشف عن مدة غيابه سبورت: ظهور حمزة عبد الكريم الأول بقميص برشلونة قد يكون أقرب من أي وقت مضى تشواميني: فوز ريال مدريد رسالة لكل من يقف ضد العنصرية أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات
أخر الأخبار
بنفيكا يصدر بيانا لكشف حقيقة اعتراف لاعبه بإهانة فينيسيوس 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أفشة: لم يتول تدريب الأهلي مدرب سيئ.. وشيكابالا يتفوق على أبو تريكة في هذا الأمر 25 دقيقة | الكرة المصرية
فنربخشة يحصد 2 مليون يورو بسبب أردا جولر 46 دقيقة | الدوري الإسباني
برينتفورد يعلن تجديد عقد مدربه حتى 2032 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: عاد من الموت.. أنطونيو إلى السيلية القطري ساعة | ميركاتو
كورت زوما ينتقل إلى الوصل الإماراتي ساعة | ميركاتو
أبو ريدة يشارك في مناقشة تعديلات قوانين كرة القدم مع IFAB ساعة | الدوري المصري
برشلونة يوضح إصابة دي يونج ومدة غيابه 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524174/برشلونة-يوضح-إصابة-دي-يونج-ومدة-غيابه